新冠肺炎｜內地多地倡就地過年　官媒：不能一刀切，減少生活影響

臨近農曆新年，在新冠肺炎疫情持續的陰霾下，內地多地發出「就地過年」的倡議。官媒《人民日報》對此發表評論文章指，提倡「就地過年」絕不是搞「一刀切」，各地各部門要在做好防疫工作的基礎上，減少對群眾生產生活的影響，保障人民群眾過一個健康溫馨的春節。



今年春節是疫情發生後的第三個春節。圖為2021年2月8日，河北邯鄲中國鐵建二十五局集團有限公司峰峰礦區，就地過年的工作人員齊聚一堂寫春聯、貼窗花、包餃子、與家人視頻連線等場景。（新華社）

據了解，踏入2022年，內地多省份鑑於疫情形勢發出，春節期間「非必要不返鄉、不出省」的通知。其中，安徽合肥決定向符合條件的員工發放1000元人民幣的「留肥紅包」；浙江杭州擬為留杭的非浙江戶籍務工人員發放電子消費券；江蘇無錫濱湖區開放景區免費入園等。

《人民日報》亦就今年內地再倡議就地過年發表評論文章指，倡導就地過年，減少人員跨區域流動，是行之有效的疫情防控舉措之一。就地過年是一時留守，是為了長遠的健康，也能換來他日無憂無慮的團圓。但是，春節不返鄉，年味不能淡，「留人更要留心，從衣食住行到休閑娛樂，各地推出一項項務實舉措，覆蓋生活方方面面，讓就地過年的群眾也能感受到家的溫暖。」

《人民日報》呼籲，民眾應及時接種疫苗，遵守各地防疫政策。（新華社）

《人民日報》又指，提倡就地過年，絕不是搞「一刀切」，堅持「動態清零」總方針，著力在科學精準上下功夫，因地制宜、分類指導、分區施策，一定能在做好疫情防控工作的基礎上，減少對群眾生產生活的影響，保障人民群眾過一個健康溫馨的春節。「守護一個健康祥和的春節，不僅需要各地采取嚴密防控舉措，還需要每個人的共同努力。」

《人民日報》還呼籲，無論就地過年還是返鄉過年，都應注意個人防護，及時接種疫苗，遵守各地防疫政策。「以響應就地過年，為疫情防控貢獻一份力量，我們定能迎來更多溫馨暖心的團聚時分。」