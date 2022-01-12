新冠肺炎｜內地周二增166宗本土確診　河南佔118宗天津33宗

內地新冠肺炎疫情持續，周二（11日）單日新增221宗確診病例，其中本土確診個案達166宗，境外輸入個案55宗。



國家衛健委通報指，本土病例中河南佔118宗，其中安陽市65宗、許昌市41宗、鄭州市12宗；天津33宗；陝西8宗，均在西安市；廣東7宗，均在深圳市）。新增疑似病例1宗，為境外輸入病例。新增無症狀感染者32宗，其中境外輸入28宗，本土4宗（天津3宗；廣東1宗，在深圳市）。

在疫情重災區河南省，當局日前公布11宗涉疫違法犯罪典型案例。其中，11人被刑事立案偵查，5人受到行政處罰。

例如，1月6日，周口市太康縣某大藥房負責人王某營違反太康縣人民政府疫情防控指揮部關於暫停退熱藥銷售的通告要求，向顧客銷售退熱藥品。太康縣公安局根據《治安管理處罰法》，對王某營以拒不執行緊急狀態下的決定、命令處以行政拘留5日的行政處罰。

1月7日，在鄭州市金水區南陽新村辦事處富田社區某小區核酸採樣點，疑犯莫某根不戴口罩並在採樣點抽煙。工作人員上前勸說制止時，莫某根辱罵並推搡工作人員，與莫某根同行的疑犯溫某楠用拳頭擊打工作人員頭部，又咬傷工作人員左手，1月8日，鄭州市公安局依《刑法》對二人以涉嫌妨害公務罪立案偵查。