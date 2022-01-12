習近平黨校講話強調黨紀國法：不論誰出問題都決不饒恕

1月11日，中共總書記習近平在中共中央黨校研討班上強調，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但決不能滋生已經嚴到位的厭倦情緒，不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕。



據新華社報道，「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班」1月11日在中共中央黨校（國家行政學院）開班，中共政治局常委和國家副主席王岐山出席。

在把握社會主要矛盾和中心任務的問題上，習近平說，面對複雜形勢、複雜矛盾、繁重任務，要有全局觀，對各種矛盾做到了然於胸，同時又要緊緊圍繞主要矛盾和中心任務，優先解決主要矛盾和矛盾的主要方面，以此帶動其他矛盾的解決，在整體推進中實現重點突破，以重點突破帶動經濟社會發展水平整體躍升。

習近平在講話中也強調戰略的重要性，他說中共領導的是一個大國，要善於進行戰略思維，正確的戰略也需要正確的策略來落實，各地區各部門確定工作部署、政策措施，要自覺同中共的理論和路線方針政策對標對表、及時校準偏差，「黨中央作出的戰略決策必須無條件執行，確保不偏向、不變通、不走樣」。

在自我革命和反腐敗方面，習近平強調，在新的歷史條件下，要永葆中共的馬克思主義政黨本色，關鍵還得靠自己，在為誰執政、為誰用權、為誰謀利這個根本問題上，頭腦要特別清醒、立場要特別堅定，他因此要求全黨要明大德、守公德、嚴私德，做到克己奉公、以儉修身，永葆清正廉潔的政治本色。

他說，反腐敗鬥爭取得了壓倒性勝利並全面鞏固，但全黨要永葆自我革命精神，決不能滋生已經嚴到位的厭倦情緒。黨風廉政建設和反腐敗鬥爭永遠在路上，一刻也不能放鬆，要繼續打好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭這場攻堅戰、持久戰，「不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕」。