習近平視察冬奧會場地　閉環管理面臨變異病毒考驗

距離北京冬奧會開幕式只有一個多月的時間。國家主席習近平於2020年1月4日視察籌備工作。

根據官媒新華社報道，習近平先後到國家速滑館，冬奧、冬殘奧主媒體中心、北京冬奧村、冬奧運行指揮部調度中心及訓練基地，實地了解籌備工作情況，看望及慰問運動員、教練員、運行管理人員、服務保障人員、科研人員、媒體記者和志願者等，並向大家致以新年祝福。



據內地媒體報道稱，這是繼2017年、2021年之後，習近平新年首次考察再次聚焦北京冬奧會。也是他第五次實地考察冬奧籌辦工作。

路透社則刊登分析文章，中國製定了縝密的計劃，將通過對所有參與者實行「閉環」管理來防止即將舉行的北京冬奧會引發新冠疫情，但高度傳染性的Omicron變異株對該方案構成考驗。

中國報告的Omicron感染病例屈指可數，在很大程度上成功控制了疫情，這要歸功於零容忍的防疫政策，包括嚴格追蹤接觸者、有針對性地採取嚴格封閉管理，以及嚴格限制旅行，使國際遊客大幅減少。

但將有2,000多名國際運動員到中國參加2月4日開幕的冬奧會，另外還有25,000名其他「利益相關方」與會，其中很多人來自海外。北京冬奧組委沒有說明其中多少人將進入閉環管理。

北京冬奧組委發言人嚴家榮(Yan Jiarong)此前在新聞發布會上表示，北京冬奧組委相信採取的措施「可以確保冬季奧運會和冬季殘奧會能夠安全如期舉行」。

北京和張家口冬奧場館的限制措施將比去年東京夏季奧運會嚴格得多。

規劃的核心是嚴格執行閉環管理，將涉奧人員與當地居民分開，海外參與者從入境到離境實行全流程、全封閉、點對點的閉環管理政策。