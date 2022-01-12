台軍「機步排專精訓練」模擬巷戰　國台辦：台獨覆滅宿命不可逆轉

台灣陸軍步兵訓練指揮部日前舉行「機步排專精訓練」，安排兩支來自不同單位的機步排在假城鎮中對抗。

對於被指是此舉是台軍針對解放軍的模擬巷戰，大陸國台辦在周三（12日）回應時強調「台獨」覆滅的宿命，是不可逆轉的歷史潮流。



據此前消息，此次「機步排專精訓練」，是由裝甲586旅聯兵三營及機步333旅聯兵三營派出，並區分為基礎訓練（編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護等），以及綜合演練（四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥演練）。步訓部進一步表示，為建立仿真實戰場景，訓練全程採實兵模擬接戰系統，透過裁判官裁定傷損和各階段戰鬥演練紀錄，協助進訓單位訓後回顧及檢討，提升戰鬥、實彈射擊、城鎮作戰能力，以達科學化練兵、實戰化訓練要求。

另一方面，美日日前亦舉行外長防長「安全保障協議委員會」（2+2會議），會後雙方發表的聯合聲明，再次強調「台灣海峽和平穩定的重要性」，將加強對中國的嚇阻力，合作維持地區的穩定。

大陸國台辦新聞發言人朱鳳蓮在一併回應時表示，民進黨當局慣於通過政治操弄，在島內製造、強化「台海有事，美國一定幫」的幻象，「事實上，島內民眾很清楚，美國真正在意的只是滿足美國需要、服務美國利益，根本不會把台灣利益和台灣民眾當回事。」朱鳳蓮指，民進黨當局妄圖勾連外部勢力『以武謀獨』，絕不可能得逞。