台軍城市巷戰演練酷似美軍偷襲伊拉克　台媒稱要「誘殺解放軍」

台軍接連舉行戰備演練並邀請媒體現場觀摩。在台灣空軍日前出動F-16V戰鬥機展示「緊急出動」能力後，台灣陸軍也在周四（6日）展示了城市巷戰的訓練場景。針對相關事件，有台媒報道稱「台軍官兵模擬狙擊共軍機步戰車」、「誘敵深入後獵殺」。



《聯合報》報道稱，台陸軍步兵訓練指揮部對媒體組織開放了機步排專精訓練，由台陸軍裝甲586旅聯兵三營及機步333旅聯兵三營各自派出人員進行對抗訓練，分為基礎訓練（編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護等），以及綜合演練（四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥演練）。

報道稱，台軍對抗解放軍的作戰並不只限於灘頭，台軍參謀總長陳寶餘在出任陸軍司令期間，就曾下令強化台軍城鎮戰訓練，「要與登陸共軍持續決戰，阻延進入」。因此，「從濱海一線起，進入縱深區後再到山隘，儘管地形不同，但都會碰到各種大小及複雜度不一的城鎮區，換言之，城鎮戰已然成為國土防衛作戰中的重中之重」。

為此，從2019年11月起，台陸軍至今已有18個梯次、36個機步排（每梯次兩個機步排）完訓，其駐地分佈全台各地，戰時都將成為防禦街區、伺機反擊的重要兵力。

根據台媒描述，台陸軍在鳳山陸軍步校城鎮作戰場展示的「機步排專精訓練」，特意模擬在城鎮中狙擊行經的裝甲車，同時訓練中心還有解放軍裝備、人員識別掛圖，台軍官兵測考項目也包括「敵軍識別」。

報道稱，為建立仿真實戰場景，訓練全程採用的實兵仿真接戰系統與美軍同類系統一樣，它通過士兵和戰車等裝備攜帶的激光感知設備，可實時由計算機終端得知演練官兵受傷、擊殺戰損狀況及各階段戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧及檢討，大幅提升戰鬥、實彈射擊及城鎮作戰能力。

對此，內媒公眾號「樞密院十號」分析稱，看台媒刊登的台軍訓練照片，跟美軍在阿富汗和伊拉克的突襲行動頗為神似。台軍照搬美國陸軍近年的訓練方法，設立仿真基地進行實戰化訓練，這個思路倒沒什麼錯，但問題是美國陸軍近年城市巷戰的訓練內容都是以對抗恐怖分子為主，更偏重突襲和搜查等科目。事實上，就連五角大樓自己都承認，美國陸軍缺乏應對現代化正規戰爭的經驗，對於現代城市巷戰該怎麼打，也沒什麼清晰思路。

報道繼續分析稱，現在看來，台軍似乎生搬硬套地把美軍應對恐怖分子的手法用來訓練台軍對抗解放軍，訓練結果很可能南轅北轍。非常明顯的一點是，在台媒發布的訓練照片中，絲毫看不出各種無人機的蹤影，而後者基本已經是現代化城市巷戰的標配。此外，從台軍使用的武器來看，基本以自動步槍為主，不但缺乏反裝甲武器，而且也沒有「穿牆打洞」必備的各種爆破裝置或温壓彈等巷戰「大殺器」，因此只能簡單地沿着街道行進，「這簡直就是在複製二戰的城市巷戰嘛」、「總之一句話，台灣陸軍的城市巷戰訓練，真是太脱離實際了」。

文章最後總結稱，雖然台陸軍的城市巷戰訓練搞得火熱朝天，美國智庫還稱「讓台北變成第二個格羅茲尼」，但美國政府也好台灣高層也罷，都非常清楚地知道，如果爆發台海衝突，等到解放軍已經登陸，失去海空支援的台軍絕對撐不到城市巷戰的那一天。