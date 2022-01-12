天津Omicron疫情｜張伯禮：出現一人傳染十多人　春節前能夠平息

天津的Omicron疫情持續，天津昨日（11日）新增33宗本土新冠肺炎確診病例及3宗本土無症狀感染者。

當地今日（12日）啟動第二輪全民核酸檢測，並要求全市機關和企事業單位在下午放假半天，以配合核酸檢測。

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮昨日表示，樂觀估計到春節前，天津疫情整體上應該能夠平息，沒有新發的病人。



天津在全市範圍開展全員核酸檢測。（中新社）

在天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，張伯禮表示，Omicron的隱秘性更強，傳播性更強。患者症狀相對輕，有些人沒有症狀，所以在身體檢查或者密接篩查時才發現。此外，已經有一個人傳染十多人的情況，並且傳染很快。

張伯禮院士還表示，本輪新冠疫情的患者人群開始是兒童比較多，但「現在看成人不少」，所以並不是兒童易感，只是因為最初的爆發地是託管班，後期成年人、老年人發病趨於常態。

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張伯禮又表示，本輪疫情的症狀相對很輕，三成是無症狀的，輕症患者佔到一半，還有一些是普通型，重症的少。無論是在兒童還是成人中，基本都是這個規律。有一部分人開始時是無症狀，但是在兩三天以後慢慢出現上呼吸道症狀，多為咳嗽、咽痛、發燒，即便是發燒也是中度發熱，為38°C到38.5°C，喘憋比較輕，病症主要集中在上呼吸道大氣管，消化道症狀比較少，這一點與之前的新冠肺炎症狀是有變化的。

張伯禮稱，Omicron的變異比較多，還有一些逃逸變異點出現，因此疫苗對它的保護作用下降。但是這次天津的病患者整體病情比較輕，重症少，這也是疫苗保護作用的體現，因此他依然提示大家盡量接種疫苗。