美愛國者三型增程導彈2025年抵台　將派駐大批人員提供技術服務

據台媒《自由時報》等12日報道，台灣國防部向美國增購的一批愛國者三型增程型MSE導彈，預計在2025丶2026年分批完成交運及部署作業。該款導彈的採購數量將達到約300枚，未來可與現役愛國者三型導彈混合搭配部署，強化台灣空防戰力。



報道又指，台灣空軍擁有愛國者三型導彈將近有400枚之多，原本每年都要花費鉅資將部分導彈送到美國原廠進行重鑑測及更換壽限零件。美台已同意今年起將愛國者導彈重鑑測的地點，由美國原廠改到在台灣進行。

為使愛國者三型導彈部署順利及維持系統穩定度，台美已簽訂合約，委請大批美方技術人員駐台提供技術服務。根據台灣國防部公告，這項導彈技術服務合約金額達到逾2億元新台幣，已在去年年底生效，履約期限至2026年12月為止，為期5年

對於美國對台軍售，中國大陸國防部發言人吳謙曾表示，美方這一行徑罔顧國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，危害台海地區安全穩定。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他還強調，解放軍有決心、意志和能力，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。