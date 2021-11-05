台高官戰爭前誓不做蛆蟲　卻忽視台灣也能避免親邁「至暗時刻」

台海戰爭腳步聲是否愈發逼近，近來成為全世界關注的焦點。不只蔡英文藉由美媒專訪透露美軍在台，美國參議員霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）提案「武裝台灣」，以及台防部稱明（2022）年3月將完成製作「民眾求生避難手冊」，再加上大陸商務部一紙鼓勵民眾儲糧的通知，儘管官方回應「非針對台灣」，但結合整體情勢來看，台海「備戰」確實比起過往任何一個時期都更加近在眼前。



作為主要當事者的台灣，執政高官與社會民眾如何理解當前的態勢，成為了台海戰或和的關鍵變數之一。曾經說過將用掃帚與敵人周旋到底的台行政院長蘇貞昌，11月2日在台立法院回應立委提問「兩岸若要交戰，有多少孩子要戰死沙場」時答覆：「如果天空是黑暗的，那就摸黑生存，如果聲音是危險的，那就保持緘默；但不要在黑暗久了，就為黑暗辯護，不要嘲笑那比你勇敢有熱情的人。我們可以謙卑如塵土，但不能扭曲如蛆蟲。」

蘇貞昌答詢時表示「我們不主動啟戰，但一定備戰」。（多維新聞）

蘇貞昌進一步表示，1932年到1936年納粹德國張牙舞爪，法國、英國主張綏靖主義，英國國會也有很多議員說要和平，換來的只有戰爭，最後是英國人努力，才保護自己。蘇貞昌充滿「文青」氣息和雄心壯志的宣示，感動不少台灣網友，振奮於蔡英文政府「抗中保台」的意志。

然而，立場親綠的台灣民意基金會近期公布最新民調，其中關於「中共是否遲早會出兵攻打台灣」的調查結果，可以與蘇貞昌「誓不做蛆蟲」的表態作為對照。台灣媒體普遍聚焦於有高達六成四的民眾對於「中共遲早打過來」感到不以為然，民調機構董事長游盈隆分析，儘管近期兩岸關係空前緊張，但台灣多數人沒有感覺，甚至覺得是杞人憂天、不可能發生的事。

從同一份民調來看，台灣民眾之所以與外界感受相左、認為戰爭還很遙遠，主因在於有六成五的民眾認為美國可能出兵台灣、也有五成八認為日本會出兵協防台灣。游盈隆解讀，「相信美軍可能協防台灣」已經成為另一項台灣共識。

▼兩岸戰爭腳步已近？台灣最新民調結果出爐：

除此之外，相較於2019年11月調查結果，一點也不同意「中共遲早打過來」的比例，從42.4%驟降至23.7%，說明還是有不少台灣民眾已經嗅到了戰爭的味道。總體來看，台灣社會陷入了很大的矛盾，一部分人感受到了戰爭危機的迫近，另一部分人則深信在美日的支持下，台灣還是相當安全的。

那麼，值得追問的是，蘇貞昌所看到「黑暗的天空」，是否與分裂的台灣民意看到同一片天空？過去一段時間以來，民進黨政府官員不斷展現出就算開戰也無所畏懼的態度，例如台防長邱國正日前勉勵台灣外島官兵「與島共存亡」；另一方面，則不斷宣揚美國軍事合作，以及西方「保台」的風向，共築為一道想像的銅牆鐵壁。

布林肯未就是否出兵護台一事給予明確答案。（AP）

以美國為主的「台灣牌」玩家，一方面以此作為與中國叫價的籌碼，特別是近來中美關係進入重整，兩國領導人又將於年底前視頻會晤，台灣必然是美國抬高身價不可或缺的一塊墊腳石；另一方面，在美國社會反中主流意識形態主導下，國會議員等政治人物也能從「抗中保台」獲取極大的政治利益。同為民選結構下的台灣，民進黨政府當然樂於跟打順風牌，更積極地刺激台海升温，同時又能宣傳美日「馳援」，讓社會沉浸在既緊張又自信的矛盾狀態，最為符合民進黨政府的選舉利益。

但民進黨政府的這條路線，最大的風險就是在於衝過頭，以為自己與美國並駕齊驅在同一艘船上，忘了美國還留有調頭的空間，而天真地拚命加速往冰山疾駛過去。近期美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受有線電視新聞網（CNN）訪問，被主持人連續追問「是否會防衛台灣」時，不斷重複回應「會依據《台灣關係法》，確保台灣有能力自我防衛」；美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日也在智庫論壇表態「絕對有能力捍衛台灣」，但他的前提是「基於《台灣關係法》和美中三項聯合公報」。兩人的態度都說明了，美國高層對台海問題的真實想法，與民進黨政府所宣稱的「戰略清晰」，恐怕是一場同牀異夢。

台防部明年將試行14天教育召集新制。（中央社）

近來台軍宣佈將試行「年年施訓，每次14天」的新制後備教召制度，令台灣青年反彈很大，特別是「80後」（台稱「七年級」）發出「拜託放過我們」的不滿。面對上戰場的迫切感，蘇貞昌可以在議會殿堂放言拒絕綏靖主義、不做投降的蛆重，但台灣年輕人對於戰爭也有最為真實一面的流露。

北京掌握了統一進程的話語，但台灣也能避免自己親手按下武統的啟動鈕。蘇貞昌那段感人肺腑的發言，在賺人熱淚的同時，更值得台灣社會深思：明明有光明之路，為何要走向至暗時刻？明明有和平選項，為何要擁抱戰爭？