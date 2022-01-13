河南警採「烤全羊」方式對疑犯嚴刑逼供　檢方不起訴惹議

河南鄭州一名章姓民警早前為了調查一起詐騙案，竟然採用「烤全羊」的方式刑訊逼供，還多次毆打疑犯頭部。鄭州中原區檢察院認為，章某刑訊逼供，但犯罪情節輕微，具有自首、認罪認罰、已取得被害人諒解等情節，遂依法決定對章某不起訴。消息一出，隨即引發輿論廣泛討論和關注，有網民認為這樣逼供容易造成冤假錯案，故對如此知法犯法的行為應予以嚴懲。



鄭州中原區檢察院的不起訴決定書。（12309中國檢察網）

據鄭州中原區檢察院的不起訴決定書顯示，事發於前年10月15日，鄭州市公安局鄭東新區分局將一起詐騙案立案偵查，並鎖定疑犯翟某，後者同年11月2日被祭城路派出所民警緝拿歸案。接受訊問期間，翟某拒不認罪，而此時作為負責該案件辦理的民警之一，章某卻違規對翟某使用手銬，並將翟某帶至樓梯監控死角處以「烤全羊」的方式逼取口供。翌日，章某在訊問室和辦公室內再通過擊打頭部、用棍子敲打等方式繼續逼取仍不認罪的翟某口供。

事後翟某因涉嫌詐騙罪被鄭州市公安局鄭東新區分局刑事拘留，並送押至鄭州市第三看守所，經鑑定體表損傷程度構成輕微傷。章某則在當年11月20日主動到鄭州中原區檢察院投案自首。而被害人翟某及其母親呂某均出具諒解書，對章某表示諒解，檢方亦據此，結合犯罪情節輕微，具有自首、認罪認罰等情節，而決定對章某不起訴。

上述消息近日一出，隨即引發輿論廣泛討論和關注，有網民認為不論受害者及家屬的諒解是出於何種心理，司法機關都不能以此諒解執法人員的行為，更有人認為應查一下是不是個案，強調罪犯也有人權和尊嚴。同時，對於「烤全羊」到底是一種怎樣的逼供方式也是網民一大關注點，有網民甚至表示光看着這三字就感到很害怕。

據悉，「烤全羊」這種刑訊逼供的來源和具體方式並無官方說法，而網民則試着繪圖形容：「雙手抱住自己小腿並用手銬拷住，用一根木棍從雙腿彎中間穿過去，抬起來擔在兩個桌子之間。被訊者屈膝內側疼痛難忍，身體可被隨意翻轉。」

而根據內地《刑法》第247條規定，司法工作人員如對疑犯、被告實行刑訊逼供的，可處3年以下有期徒刑或者拘役；致人傷殘、死亡的，依照故意傷害罪、故意殺人罪定罪從重處罰。同時，《刑事訴訟法》第54條等法律條文均明確規定禁止刑訊逼供，《人民警察法》第22條亦規定警員不得有刑訊逼供或者體罰、虐待人犯的行為。