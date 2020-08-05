被指殺男童五次判死刑終獲翻案　安徽漢稱遭刑訊逼供「掛老虎凳」

安徽阜陽潁上縣在2007年發生一宗兇殺案，9童男童周楊被發現遭勒死後棄屍公廁。警方在2010年根據舉報，拘捕當地一間網吧的經營者左德剛以及另外兩名男子，指控他們涉嫌殺害周楊。 被指控為主犯的左德剛在一審中被判處死刑，他不服上訴上訴，此後，幾經拉鋸，左德剛先後五次被判死刑，安徽高院最終在今年5月終審判決撤銷死刑決定，以盜竊罪判處有期徒刑9年。左德剛如今已刑滿出獄。 左德剛近日受訪透露當年遭遇刑訊逼供的細節，甚至「被掛老虎凳幾十小時」，目前正準備提起國家賠償。

周楊被發現遭棄屍在公用廁所的糞坑內。（澎湃新聞）

案發公用廁所當年的所在位置。（影片截圖）

案發在2007年2月25日，潁上縣個體戶楊中芬接獲警方通知，其9歲大的兒子周楊，被發現遭棄屍在江店孜鎮原區政府的公用廁所。根據潁上縣公安局刑事科學鑑定書及屍體照片，周楊為頸部損傷致機械性窒息。周楊被殺案一直懸而未破，直至2010年，一宗盜竊案的疑犯向司法機關舉報，稱同黨左德剛、陳永宣、楊士慶三人涉嫌殺害周楊。

2011年5月3日，阜陽中院開庭審理周楊被殺案，認定左德剛犯故意殺人罪，判處死刑；犯盜竊罪，判處無期徒刑。其餘兩人則被判處死緩及有期徒刑10年。判決文書指，2007年1月13日，左德剛懷疑周楊盜竊其網吧的冷氣外機，邀集陳永宣、楊士慶到江店中學門口將周楊帶上車，載到江店孜鎮原區政府附近施以拳打腳踢。周楊逃跑至附近一個公用廁所旁邊，被追上後遭陳永宣用繩勒、左德剛用手掐頸部致死。左德剛等人事後將周楊屍體頭南腳北拋入廁所糞坑，再乘車逃離現場。

左德剛控訴被警方刑訊逼供。（影片截圖）

左德剛在一審後提起上訴，此後9年間，周楊被殺案因4次發回重審，又再經歷5次審理，其中4次左德剛均被判死刑。及至今年5月25日，安徽高院作出終審判決，認為原判決認定左德剛等三人，實施故意殺人的證據主要依靠言詞證據，但左德剛等三人的有罪供述之間，在關鍵情節上存在矛盾，關鍵證人的證言前後不一，存在矛盾，疑點未得到合理排除。安徽高院判定撤銷左德剛的死刑決定，其盜竊罪則被改判處有期徒刑9年。

左德剛在受訪時指當年遭遇刑訊逼供，「（兩個民警）一個架着我左胳膊，一個架着我右胳膊，然後把把我帶到一個房間裏面，就用農村人家老人用的白孝布，然後纏着我的左胳膊，給我掛到老虎櫈上，腳尖離地。」左德剛又稱坦言，受折磨長達數十小時，並且被警方逐字逐句逼問口供，「後來他問那個糞坑在哪，他非要逼着你講，我講東邊，上來又掃臉一拳」。但對於左德剛的指控，安徽高院在終審判決書中指出，公安機關已有出具「說明」指沒有刑訊逼供，並且左德剛未有提供新證據或線索。

周楊母親楊中芬。（影片截圖）

安徽高院出具立案審查通知書，指周楊被殺案將會啟動再審。（澎湃新聞）

值得一提是，安徽檢察院已在7月20日對周楊被殺案提起抗訴，周楊母親楊中芬亦在7月6日獲安徽高院出具立案審查通知書，周楊被殺一案將會啟動再審。

（綜合報道）