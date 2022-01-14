山姆會員商店默認五星好評　涉虛假商業宣傳遭罰款30萬

美國零售商沃爾瑪旗下的山姆會員商店（Sam's Club）近期在中國頻頻捲入風波，包括疑針對性下架新疆產品而引發「退卡潮」。日前，廣東省市場監督管理局公佈一批反不正當競爭執法指導性案例，顯示山姆會員商店APP因默認五星好評，被罰30萬元（人民幣．下同）。



廣東省市場監督管理局日前在佛山舉辦第二期廣東省反不正當競爭執法大講堂活動，公佈12個反不正當競爭執法指導性案例，除了山姆會員商店，還涉及錢大媽、沃爾瑪、T3出行、德瑪仕等品牌。

其中在2020年10月13日至2021年5月17日間，山姆會員商店APP線上銷售商品，但在「我的評價」中，當用戶未及時對真實交易的商品作出主動評價時，後台則會自動默認五星好評，並將其自動計算在好評率中進行展示，存在對商品的用戶評價作虛假的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。

當局稱，上述行為違反《反不正當競爭法》，執法機關遂依法責令當事人停止違法行為，處罰款30萬元。

山姆會員商店近期在中國風波不斷，包括早前被曝疑似下架新疆產品，隨後內地多地出現山姆會員排隊退卡的情況，社交媒體中亦有不少「山姆退卡攻略」等內容。中紀委網站上月31日更發文批評山姆會員商店沒有正當理由就下架來自一個地區的所有產品，背後藏着不可告人的目的，暴露出愚蠢和短視，必將自食惡果。

不過路透社月初引述山姆會員商店一名張姓區域電商主管與分析師的電話會議對話錄音報道指，山姆會員商店並未刻意將新疆產品從中國商店及應用程式中下架，之所以搜不到新疆產品，是因為應用程式並不支持基於地名的搜索；公司之所以沒有辯解，是因沒理由對自己沒有做過的事情感到害怕。

此外，上海山姆會員店近期亦曾因進口蔬菜無保質期，違反食品安全法，遭罰1萬元。