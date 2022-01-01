新疆產品遭山姆會員商店撤下　中紀委狠批：將自食惡果

中紀委網站12月31日發文，批評沃爾瑪旗下的山姆會員商店惡意下架新疆產品，背後藏着不可告人目的，並警告稱中國人民和消費者會用實際行動作出堅決回應。



山姆會員商店12月22日被曝出「疑似下架所有新疆產品」，引發中國網民不滿，一些地方甚至出現消費者排隊退訂會員卡的情況。山姆會員商店官方客服12月24日回應稱，商品的上下架情況需根據庫存實際情況安排。

中共中央紀委國家監委網站昨天刊文稱，山姆會員商店是面向固定會員的批發零售連鎖店，因「庫存」而下架所有新疆產品不過是自欺欺人的託辭。

文章質疑，山姆會員商店要維持常態化經營，怎麼會「恰巧」出現來自新疆的所有產品都無貨的狀況；倘若真是暫時庫存不足，也可通過開啟預售等措施滿足消費者需求。

文章認為，沒有正當理由就下架來自一個地區的所有產品，「背後藏着不可告人的目的，暴露出愚蠢和短視，必將自食惡果」。

文章指出，山姆掙着廣大中國消費者的錢，卻在背地裏採取齷齪手段抵制這個國家和人民生產的產品，這般「吃飯砸鍋」的行為，既是對正常市場規律的違背，更是激起了中國消費者的憤慨和抵制。

文章說，打壓和抵制新疆產品，是西方反華勢力打出的又一張「牌」，註定以失敗告終。從H&M集團抵制新疆棉，到英特爾公司致信供應商要求禁用新疆人工和產品，再到此次山姆會員商店下架所有新疆產品，這些一度標榜不受政治干預的西方企業，用自己的行動打了自己的臉。

文章還點名批評美國「反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打着人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌」。

文章最後警告說，中國人民的眼睛是雪亮的，中國人也是最愛國的，「誰兩面三刀，誰真誠合作，都看得十分清楚明白」。中國是沃爾瑪的第二大海外市場，要想在中國市場上站穩腳跟，必須拿出足夠的誠意和態度，尊重事實、明辨是非，尊重中國的原則立場。

此前，美國晶片製造商英特爾在給供應商的一封公開信中要求他們不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務。英特爾隨後稱相關表述的初衷是確保遵守美國法律，中國外交部則回應稱，「希望有關企業尊重事實、明辨是非」。