新冠肺炎｜安徽水果店火龍果檢出核酸弱陽性　店主被立案偵查

近日，安徽休寧縣在對一間水果店的火龍果採樣時發現呈弱陽性，水果店店主被立案偵查。



休寧縣公安局發布通報稱，對武某某以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，休寧縣公安局周四（13日）發布通報稱，經公安機關偵查，休寧縣海陽鎮女人街桂蘭水果店店主武某某違反相關規定，實施引起有新冠病毒傳播嚴重危險的行為。因此，對武某某以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。目前，休寧縣人民檢察院已對該案提前介入，案件正在進一步偵辦中。

武某某的妻子介紹指，武某某今年1月初從浙江金華進貨一批火龍果，進貨的訂單顯示為核酸陰性，但其後接到金華官方的通知稱該批火龍果不可以售賣，便一直未有售賣。

此後，這批火龍果在武某某店內放置約8-9天，期間，休寧縣相關部門並未有人將涉事火龍果取走隔離。而眼看火龍果逐漸壞掉後，武某某專門打電話給金華的批發商老闆，詢問可否售賣得到肯定的答案後，水果店才挑選了幾個好的火龍果出來賣。

但是，售出2-3個火龍果後，水果店翌日就被當局查辦，「聽說檢測出弱陽性」。武某某的妻子稱，水果店內的店員和他們夫婦二人經過檢測，均為陰性，沒有人因此感染新冠肺炎，但目前還在醫院隔離觀察中。

另據《中國青年報》消息，2022年元旦至今，內地多省份包括浙江、江西、江蘇、山東、安徽、寧夏、四川都在進口火龍果中檢出核酸陽性。