新冠肺炎｜20平米奶茶店成全球最小風險區　上海怎做到精準防控？

上海周四（13日）通報新增5宗新冠肺炎本土感染，包括2宗確診個案及3宗無症狀感染者，靜安區愚園路228號被調高為中風險地區。

據了解，上述中風險地區為一間面積僅有20多平方米的奶茶店，被稱為是「全球最小的風險區」。而上海在面臨本土疫情時再次展現出精準防控的舉措，獲得不少讚揚聲。



13日晚，因3名感染者為同一間奶茶店的工作人員，上海將位於愚園路228號、面積僅20餘平方米的「霓裳茶舞」列為中風險地區，其他區域風險等級則不變。作為2022年上海首個中風險地區，「霓裳茶舞」在實施封閉管理後，其隔壁理髮店依然照常營業，令上海的精準防控再次被關注。

那麼，為何劃分出這一「全球最小風險區」呢？上海衛健委表示，通報新增的5名感染者均與1月11日上海報告的境外輸入無症狀感染者相關聯，屬於同一個傳播鏈，且均在隔離管控期間被發現。同時，2830名密接的密接者核酸檢測均為陰性，且均已被落實隔離管控。上述信息均表明，上海今次疫情風險大致可控。

另外，「霓裳茶舞」奶茶店周五（14日）中午在其微信公眾號上發文表示，目前該品牌奶茶店在上海區域其它營業門店，已完成全員核酸檢測，結果均為陰性。各門店將切實履行疾控部門的各項防疫要求，每7天做一次全員核酸檢測。

網民評論：

「這家奶茶店是上海精準防控的縮影」。



「世界防疫看中國，中國防疫看上海」。



「現在全上海人民都知道這家店了，扛過去就是知名打卡地了哈」。



「上海是真的好，下次回國要是還有隔離還去上海」。

