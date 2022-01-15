疑不滿腫瘤是「CT做出來的」　武漢家長持刀砍傷醫生右手慘不忍睹

內地近年來不時出現醫患衝突引致血案的事件，據網民周五（14日）微博爆料，湖北省武漢兒童醫院一名醫生近日疑與病患的家長糾紛後，遭對方砍傷右手及頭部，當中手的傷勢更是慘不忍睹，批評醫院至今未安裝安檢設施。警方晚上通報，48歲張姓男疑犯已被當場控制，傷者無生命危險。



網民「@燒傷超人阿寶」表示，武漢兒童醫院消化科的彭姓主任右手被砍的慘不忍睹，幸而顱腦損傷不重，應無生命危險。至於砍人原因，據傳是一名患兒消化不良，但胃鏡並未發現問題，彭主任遂為孩子進行X光電腦斷層掃描（CT）檢查，發現其腹盆有腫狀物，然而家長卻不滿，堅稱腫瘤是「CT做出來的」。而目擊者透露，事後三個奶爸衝上去把行兇者按住了。

彭主任傷後被緊急送往治療。（新浪網）

周五晚上，江岸區公安分局通報指，周四（13日）轄區某醫院門診樓發生一起傷害案件，48歲張某持刀將58歲男醫生彭某砍傷。公安機關迅速出警將張某現場控制。傷者經送醫救治，無生命危險。目前， 張某已被依法刑事拘留。案件正進一步辦理中。

至於院方工作人員並未對此事回應，惟有醫生透露，彭主任的傷情或對日後接診及手術構成影響。多名被彭主任救治過的患者家屬亦為他發聲，指其醫術醫德都非常好，是一位負責任的專家，「發生了這樣的事情，以後會影響多少孩子生病了，沒法得到專業的治療，不寒而栗。真心希望得到政府的有效管理，社會的關注，不要再發生這樣的事情了」。