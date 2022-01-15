西安疫情｜兩醫院停業3月　被禁刀醫生：對不住待手術的117名患兒

陝西西安新一波本土新冠疫情爆發後，嚴厲封城措施導致多宗醫療事故發生，包括有孕婦因核酸檢測問題被拒入院，苦等2小時後大出血流產，又有市民突發心絞痛卻被多間醫院拒診，耽誤8小時後離世。涉事西安高新醫院和西安國際醫學中心近日被罰停業整頓3個月，還有多名高層遭免職停職。不過這又引發了新的爭議，有突然被禁刀的醫生表示，感覺非常對不住等待手術的117名小耳畸形患者。



據早前報道，西安衛健委批評稱，兩家醫院未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療質量管理核心制度，導致延誤急危患者搶救和診治。因此，兩家醫院停業整頓3個月，期滿整改合格後重新開診；責成西安高新醫院追究醫院負責人責任，總經理停職，免去門診部主任、產科主任、醫務部副主任職務；責成西安國際醫學中心醫院追究醫院負責人責任，免去醫院法人代表、董事長職務，主管副院長停職，門診部護士長停職。

由於西安市高新區僅有西安高新醫院一家三甲醫院，西安國際醫學中心醫院和西安醫學高等專科學校附屬醫院兩家三級醫院，故兩家頭部醫院同時停業或引發當地民眾看病難的新問題。

西安國際醫學中心醫院整形科主任郭樹忠周四（13日）晚便在微博表示，他當日心情糟糕透頂，因117名小耳畸形患者正等待手術，他們絕大多數是孩子，此前病情已因他身體不適加上疫情原因而耽誤了一段時間，故不能再耽誤，否則風險將會增加，「突然被禁刀，我感覺非常對不住這些患者」。

郭樹忠感覺非常對不住等待手術的117名小耳畸形患者。（微博）

公開資料顯示，郭樹忠擅長各項美容手術，疑難復雜病例整形修復、耳、鼻等再造手術等，是陝西乃至全國整形領域公認的泰斗級人物，微博粉絲超過70萬。也因此，郭樹忠的貼文一石激起千層浪，不少網民紛紛覺得一刀切地禁刀不妥，影響了病人。

幸而，郭樹忠周五（14日）上午約11時在微博透露，指他已接到通知，上級同意他繼續在西安國際醫學中心醫院做手術。他又指，作為患兒的主治醫生，由衷的為他們和他們的父母高興。

對於事件，北京某三甲醫院一位風濕免疫科專家便認為，此前國內從未曾有三甲醫院被停業整頓的先例，他無法理解停業整頓的處罰，因近期西安醫療事故的發生，主要原因在於僵硬執行政策指令，而非醫生的技術問題，故整頓其實也無從下手。醫改研究專家徐毓才亦表示，對兩家醫院停業的處罰是不合情理的，甚至可能缺乏法律依據，認為責令醫療機構停業應該慎之又慎，停業不僅影響了醫護人員，還影響了當地病人的治療。