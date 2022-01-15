新冠肺炎｜衛健委：面臨Delta、Omicron雙重挑戰　多地疫情仍發展

內地的新冠肺炎疫情持續，國家衛健委周六（15日）表示，內地當前面臨Delta和Omicron變種病毒輸入疫情的雙重挑戰，人員的流動和聚集亦將隨著春運的開始而大幅增加，疫情防控形勢嚴峻。



國家衛健委呼籲，發生疫情的地區，要加快篩查、流調、隔離，盡早發現和管控風險人員，盡快阻斷傳播途徑；推進落實區域協查，嚴防疫情外溢擴散。未發生疫情的地區，要毫不放松落實常態化防控各項要求，時刻緊繃疫情防控這根弦，加強對風險排查，分類、精準落實核酸檢測、健康監測等各項防疫措施，嚴防疫情發生。

針對Omicron變種病毒，國家衛健委表示內地2日內已有3地報告了Omicron感染個案，分別為廣東中山、珠海、以及上海。而多名感染者的社會活動軌跡較多，存在社區感染傳播外溢的風險。

至於近期發生本土疫情的省市防控形勢如何，國家衛健委指，天津疫情仍在持續發展，但疫情外溢的風險逐漸在降低；河南安陽的疫情仍存在一定的社區傳播風險；陜西西安疫情進入到了收尾的階段；廣東深圳疫情風險初步控制。

此外，截至周五（14日），內地累計報告接種新冠疫苗292898.1萬劑次，完成全程接種的人數為122058.4萬人，佔全國總人口的86.58%。