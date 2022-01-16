新冠肺炎｜內地增65宗本土確診天津33河南29　深圳本輪首度零新增

內地昨日（15日）新增119宗新冠肺炎確診個案，包括54宗輸入個案及65宗本土個案。本土個案中33宗在天津，29宗在河南（安陽市15宗、許昌市7宗、鄭州市7宗），1宗在北京，1宗在廣東珠海市，1宗在陝西西安市。

另外，新增9宗疑似個案，均為境外輸入病例（均在上海）；新增52宗無症狀感染者，其中境外輸入47宗，本土5宗（上海3宗；浙江杭州市1宗，廣東中山市1宗）。



深圳本輪疫情首度「零新增」

這是深圳自1月7日發生本輪疫情以來，首度沒有新增確診個案。深圳市衛健委昨日（15日）召開記者會，指出該市本輪疫情累計報告15宗個案，均在院治療，情況穩定；個案均屬於同一傳播鏈，彼此關聯，鏈條清晰。另據國家衛健委昨日下午通報，深圳新增加的病例均為集中隔離人員發現，「疫情風險初步得到控制」。

1月8日，深圳市民配合核酸檢測。（新華社）

會上還宣布，深圳市高等院校、義務教育階段學校和幼兒園已經放假，高中則將於1月23日前放假；本輪疫情未涉任何在校師生。目前，市民購買39種感冒發燒類藥品應實名登記，另根據疫情防控需要，在羅湖區、龍崗區藥店購買所有藥品均應實名登記。

鄭州再大規模檢測 安陽：33確診者為同校師生

在河南省鄭州市，當地周日（16日）相隔一日再度展開大規模核酸檢測，為今年及本輪疫情以來的第8次，涉及全市除上街區以外的9城區。鄭州在1月5日及6日展開首輪全員核酸檢測，7日起連續3日再展開3輪全員檢測。11日，在除上街區以外的9個城區展開全員檢測，14日針對金水區等6城區開展全員檢測，15日再針對9個城區展開全員檢測。

另外，安陽市公布當地本輪疫情中39名確診個案的軌跡，33人為湯陰育才學校師生（當中包括4名老師及27名宿生）。

國家衛健委：疫情總體形勢平穩

在北京，國家衛生健康委員會疾控局一級巡視員賀青華15日表示，面對嚴峻的疫情防控形勢，中國疫情總體形勢平穩，局部地區本土聚集性疫情總體能做到短時間內有效控制。

賀青華說，天津疫情仍持續發展，且天津本土Omicron聚集性疫情已波及河南安陽和遼寧大連，但近3日新病例主要在集中隔離點篩查發現，疫情外溢風險漸降低；安陽疫情仍存在一定社區傳播風險；西安疫情已進入收尾階段，河南鄭州和許昌疫情近日新增加的病例數呈持續下降態勢，疫情出現好轉跡象，續發傳播風險也在逐步降低。深圳新增加的病例均在集中隔離人員中發現，疫情風險初步控制。

他續指，珠海、中山和上海近日新增個案基因測序為Omicron，多名感染者的社會活動軌跡較多，存在社區感染傳播外溢風險，以及杭州14日新增1名本土感染者，這幾宗疫情處於初期發展階段，需加快風險區域人員排查和管控。