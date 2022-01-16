王毅：中東從不存在「權力真空」　也不需要「外來家長」

六個中東海灣國家外長及海合會秘書長今年初密集訪華，雙方達成諸多共識。對於相關訪華細節，中國外交部部長王毅上周六（15日）受訪表示，中東從不存在「權力真空」，當然也不需要「外來家長」。



王毅表示，沙特、科威特、阿曼、巴林等海合會國家和土耳其、伊朗都是中東重要國家，也都是發展中國家和新興經濟體。面對單邊主義、保護主義等逆流，他們都將中國視為加強發展中國家團結合作的真誠朋友，希望共同維護多邊主義，捍衛公平正義，反對霸權主義。「我們一致認為，要繼續在涉及彼此核心利益的問題上堅定相互支持，確保雙方關係行穩致遠。」

此外，在會上，中方同海合會國家外長和海合會秘書長一致同意，應儘快建立中海戰略伙伴關係，儘早建成中海自由貿易區，充實雙方關係戰略內涵，助力中海及全球經濟加快復甦。

中國還提出實現中東安全穩定五點倡議等一系列主張，王毅稱，這對維護中東安全穩定有重要意義，「中東歷史悠久、文化獨特、資源豐富，同時也因為外部干涉長期陷於動盪衝突。中方一直積極支持中東實現穩定、加快發展，我們認為中東人民才是中東的主人，中東從不存在『權力真空』，當然也不需要『外來家長』。」

他說，事實一再證明，中東要穩定，國際社會可以助力，但不應添亂；中東要發展，外部模式可以借鑑，但不宜照搬；強加方案、盲目移植往往水土不服，「新自由主義」並不是靈丹妙藥。