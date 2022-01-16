珠海疫情｜再增2宗確診　全市旅遊景區暫停營業香洲區取消堂食

1月16日，珠海市疫情防控新聞發佈會上再公布新增2例本土確診病例，截至16日下午3時，珠海已累計新冠肺炎確診病例9例、無症狀感染者1例。但仍為同一條傳播鏈。



而珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部也發布最新通告，要求全市旅遊景區景點暫停營業，香洲區區域範圍內餐飲場所取消堂食。



15日珠海新增本土確診病例1宗，珠海當局指出，新增確診病例為一名36歲小學老師，居住在珠海香洲區南屏鎮華發新城4期，是早前通報的陽性個案密切接觸者。病例與先前的陽性個案屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。

而繼14日，珠海16日再開展全民核酸檢測。下午3時，珠海市疫情防控新聞發佈會公布新增2例本土確診病例，新增確診病例在集中管理的密切接觸者中檢測發現，新增病例近日的主要活動範圍在香洲區南屏鎮，仍為同一條傳播鏈。目前珠海已累計新冠肺炎確診病例9例、無症狀感染者1例，全部病例在定點醫院進行隔離治療。

珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部也發布最新通告，要求1月16日起全市旅遊景區景點暫停營業，香洲區區域範圍內餐飲場所取消堂食。此外，其他區餐飲業提供包廂、圍桌服務應當實行分餐制，單桌人數減半，就餐人員間隔不少於1米，至少登記1名就餐人員身份及聯繫方式。

由於珠海爆發疫情，澳門也緊急宣布，自1月16日上午6時起，經珠澳口岸到澳門人員需持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關，而澳門經珠澳口岸到珠海人員則維持現行防控措施不變，須持7日内有效核酸檢測陰性證明才能通關。