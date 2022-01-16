珠海疫情｜新增1宗本土確診累計8宗病例　今再開展全民核酸檢測

珠海昨日（15日）新增本土確診病例1宗，本輪疫情累計報告8宗本土病例，包括7宗確診及1宗無症狀感染者。

繼14日開展全民核酸檢測後，珠海今日（16日）再開展全民核酸檢測。



據珠海當局，新增的1宗本土確診病例為一名36歲小學老師，居住在珠海香洲區南屏鎮華發新城4期，為早前通報的陽性個案密切接觸者。據初步判斷，新增病例與之前的陽性個案屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。

截至15日下午4時，市、區相關部門全面核查8宗病例14天內的活動軌跡、人員接觸情況，共排查出密切接觸者2552人，次密3823人。

香洲區委常委、副區長容立雄表示，自15日起香洲區對相關防控措施進行了變更。新增加對南屏鎮廣生村全域、華發新城四期129棟採取封控管理，實行「封控隔離，足不出戶，服務上門」管理措施；以上區域封控期限暫定14天，前7天對封控區內全體人員每天開展一次核酸檢測，7天後視疫情防控情況動態調整。

當地又將南屏鎮全域劃定為管控區域，實行「不進不出，嚴禁聚集」管理措施，對管控區域內全體人員每天開展一次核酸檢測，原則上每戶限定一人在指定時間外出購置保障物資；以上區域管控期限暫定7天，7天後視疫情防控情況動態調整。