北京冬奧組委：取消公開售票　將定向組織觀眾現場觀賽

內地的新冠肺炎疫情持續，因應冬奧會即將召開，北京近來一直實施嚴格的防疫措施。惟當地近日接連出現本土個案，引發關注。

北京冬奧組委昨日（17日）宣布，為了確保順利舉辦冬奧，保障涉奧人員和觀眾的健康安全，決定不公開銷售門票，將調整為定向組織觀眾現場觀賽。



去年9月，北京冬奧會新冠肺炎疫情防控關鍵政策發布，明確不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。

當局昨日宣布，鑑於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，決定將原計劃通過公開銷售門票的方式調整為定向組織觀眾現場觀賽，需要觀眾在觀賽前、觀賽中、觀賽後嚴格遵守疫情防控要求，以在疫情防控安全的前提下為賽事順利舉辦營造良好氛圍。

北京昨日（17日）新增1宗本土確診病例，該病例現住海淀區上地街道博雅西園，為1月15日通報的本土確診病例的密切接觸者。據早前報道，1月15日通報的患者帶有Omicron變種病毒。

據早前報道，北京近日再收緊防疫措施，昨日宣布自1月22日起至3月底，進返京人員抵京後72小時內需進行一次核酸檢測。

此外，近期北京多個景點發布通告，暫停對外開放。其中包括居庸關長城景區、北京白雲觀、雍和宮、二處靈光寺、四處大悲寺、北京火神廟、北京廣化寺等。