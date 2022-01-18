春運｜西藏春運首進入動車時代　拉薩站料日均發送旅客5千人次

連接西藏拉薩至林芝的「拉林鐵路」，去年6月正式開通運營，實現了復興號對內地31個省份的全覆蓋，還結束了藏東南地區不通鐵路的歷史。周一（1月17日），隨著一連40日的春運正式啟動，西藏春運亦首次進入動車時代。



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據《中新社》報道，17日清晨，西藏2022年春運在拉薩火車站拉開序幕，有乘坐C881次動車前往林芝的乘客表示，以前往返拉薩至林芝需耗時逾半日，在高原復興號開通後僅需時3.5小時，不僅節省了大量的出行時間，還保障了安全性。

還有乘坐C891次動車前往日喀則的乘客稱，自己此次是到拉薩採購的，「乘坐復興號回日喀則很快，中午這些貨就能擺進我的商店裡。」她還說，火車票是前一日購買，64元人民幣的價格很實惠。

拉林鐵路，全長435.48公里，2021年6月25日正式開通運營，最高運行海拔為5100米，拉林鐵路的開通很大程度縮短了拉薩至山南、拉薩至林芝的行車時間，方便了沿線群眾的出行。據中國鐵路青藏集團有限公司消息，截至2021年底，拉林鐵路共運送旅客62.1萬人次，運送貨物7900餘噸，乘坐復興號出行逐漸成為沿線群眾首選。

拉薩火車站站長王福表示，今年春運是拉林鐵路通車運營後迎來的首次春運，預計今年春運期間拉薩站將發送旅客20萬人次，日均發送旅客約5000人次。