新冠肺炎｜北京再多3人染疫　同時出現Omicron及Delta本土感染

內地的新冠肺炎疫情持續，北京今日（18日）通報新增2宗本土確診及1宗核酸陽性者，其中1人帶有Delta變種病毒。至此，北京本輪疫情已同時出現Omicron及Delta兩種變種病毒。



北京市疾控中心通報指，1月17日0時至18日下午3時，北京新增2宗新冠肺炎本土確診及1宗核酸陽性者，其中2宗確診均為1月15日通報確診個案的密切接觸者，在海淀區，1宗核酸陽性者在朝陽區。

通報續指，核酸檢測陽性者2021年11月到京務工，1月14日左右出現感冒症狀，1月17日前往朝陽區核酸檢測點進行核酸檢測，1月18日早反饋核酸檢測結果異常，同日下午2時經複核結果為陽性，且感染Delta變種病毒。

據此前報道，北京市海淀區1月15日新增1宗本土個案，患者帶有Omicron變種病毒，至此，北京本輪疫情將同時面對Omicron及Delta兩種變種病毒。

此外，北京還調整進返京政策，包括需持48小時內核酸檢測陰性證明和北京健康寶綠碼的基礎上，自2022年1月22日0時起至3月底，進返京人員在抵京後72小時內需進行一次核酸檢測，抵京後72小時離京不需要核酸檢測。

另據官媒《人民日報》報道，內地自2021年12月首次出現Omicron本土個案以來，截至1月17日24時，已有廣東中山、珠海、廣州、深圳、梅州，以及天津、北京、河南安陽、遼寧大連、上海等10地發現Omicron確診，其中，北京、深圳兩地Omicron確診個案或因接觸國際快遞感染。