台軍將啟動「玄甲項目」　研發反應式裝甲抗衡解放軍

台灣國防部軍備局以「玄甲項目」為名，耗資9.5億餘元（新台幣．下同），計劃2022年起開始研製台軍裝甲車輛所需的「主動防護系統」及「複合式」裝甲，以對抗同時配備複合裝甲與反應裝甲的解放軍主力坦克。



針對上述動態，國民黨立委馬文君近日在立法院質詢時披露，軍備局已完成外掛複合式裝甲研發，最新抗彈能力驗已通過，在最新的車輛上都可使用，馬文君因此質問，為要研發新案？軍備局則表示，希望就此私下向立委報告。

聯合新聞網報道，軍備局曾公告，耗資預算2.26億元向台灣以生產衛浴陶磁著名的和成欣業公司採購生產CM34 30機炮裝步兵戰車所需的外掛式複合裝甲。該公司在官網表示，和成積極投入碳纖維3C產品與防彈陶瓷產品，該公司自2003年起與台灣中山科學研究院合作研發以陶瓷材料為主的防彈設備，經過多次實彈驗證後，成為軍用外掛陶瓷複合裝甲的台灣唯一合格供應商。

但據了解，台軍認為，解放軍主力的99式坦克的裝甲原是以700毫米防護力為目標，但最新的99A坦克除複合裝甲外，另又加裝反應裝甲，能更有效干擾穿甲彈的穿透，已能達到1,00毫米以上的防護力。台軍稱，必須維持平衡戰力，因此計劃自行研發主動防護系統及更高防護力的複合式裝甲。

據了解，軍備局將該研發計劃命名為「玄甲項目」，耗資達9.5億餘元新台幣，計劃2022年起到2025年完成新一代裝甲車輛所需的主動防護系統及複合式裝甲，提升裝甲防護力，以對應同樣使用反應式裝甲的解放軍坦克。

報道提及，過去台灣曾向法國採購GIAT反應式裝甲試裝在M48H坦克上，但並未普及。