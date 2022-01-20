2021年居民人均可支配收入出爐　上海排行首位與北京皆超7萬元

國家統計局近日更新公佈31省份2021年居民人均可支配收入數據，顯示上海人均可支配收入水平最高，北京次之，兩者皆超過7萬元（人民幣．下同），遙遙領先。



居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，包括現金收入及實物收入。數據顯示，2021年全國居民人均可支配收入35128元，扣除價格因素後實際增長8.1%，其中上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東的2021年居民人均可支配收入超過全國水平。

具體而言，上海2021年居民人均可支配收入逼近8萬大關，達到78027元在全國高居榜首。而北京僅次於上海，2021年全市居民人均可支配收入75002元，同比增長8.0%，首次突破7萬元大關。

排在上海和北京之後的是肩負高質量發展建設共同富裕示範區的浙江，2021年居民人均可支配收入達到57541元，為5萬元俱樂部的唯一成員，但與滬、京相比尚有一段距離。而經濟第一大省廣東和第二大省江蘇，與天津、福建同屬人均可支配收入4萬元俱樂部，當中江蘇為47498元，天津為47449元，廣東為44993元，福建為40659元。

雖然超過全國水平的地區均在東部，但就增速而言卻是西部地區更高。數據顯示，西部地區居民人均可支配收入比上一年增長9.4%，分別快於東部、中部、東北地區居民0.3%、0.2%和1.4%。另外，2021年農村居民人均可支配收入18931元，實際增長9.7%；城鎮居民則47412元，實際增長7.1%，顯示農村居民收入增長快於城鎮，城鄉居民收入比值由上年的2.56縮小至2.50。