官媒稱統一後台民眾年收入多2萬　陸委會：夏蟲語冰、貽笑大方

官媒《人民政協報》近日刊文稱，兩岸統一後台灣2300萬民眾，每人每年收入可提高2萬多元新台幣，引發熱議。

台灣陸委會副主委邱垂正22日（周一）回應稱，如果中共官媒認為自由、民主、人權、法治只值2萬元的話，那就真的是夏蟲語冰、貽笑大方、不值一提。



邱垂正還表示，「我國是民主的國家，我們國人可以享受自由、民主、人權、法治」，這是因為多少人犧牲他們的生命和自由來換取的，這些重要的價值，跟陽光、空氣、水一樣重要。

至於台灣駐立陶宛代表處宣布正式運作後，中國大陸立即將中立兩國外交關係降為代辦級，邱垂正表示，台灣和友邦發展良好的關係是國際社會正常的交往，中共無權置喙，透過政治外交打壓、經濟制裁的手段，只會讓國際社會對中共的擴張和蠻橫不講理，更深入人心。

邱垂正還稱，陸方此舉也侵害了台灣人民參與國際社會的期望，對兩岸關係是負面影響，國際社會也不會認同中共對台灣的所作所為。

《人民政協報》刊文稱，兩岸統一後台灣民眾每人每年收入可提高2萬多元新台幣：

+ 3

據早前報道，《人民政協報》的文章指出：如果未來兩岸統一，台灣普通民眾恐怕最有感的好處，也最直接的好處，是每年台灣省下的高額軍費和金援外交開支。據估算，這兩項可節省的支出高達6000億元新台幣。換句話說，僅這兩項支出的取消，對普通百姓而言，這樣利好的統一，當然期待。

文章說，蔡英文上台6年時間，讓台灣債台高築，台灣人均背負8.7萬新台幣債務，加上日益高漲的高額軍費和金援外交，讓台灣民眾成了天下最冤的「冤大頭」。

《人民政協報》統計從蔡英文上台開始，6年內台灣僅對美國軍購（不含對歐洲國家等軍購），就高達5128億元新台幣。意味著這6年中，台灣2300萬民眾，每人掏出了2.2萬新台幣用於向美國購買武器，「與其說是買武器，其實就是交保護費」！