全文｜十九屆中央紀委六次全會閉幕　公報發布強調「自我革命」

中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議，於2022年1月18日至20日在北京舉行。出席這次全會的有中央紀委委員125人，列席242人。



據官媒新華社周二（18日）報道，當日上午，習近平在中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議上發表重要講話。中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、韓正出席會議。中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記趙樂際主持會議。

以下是公報全文：

全會認真學習、深刻領會習近平總書記重要講話。一致認為，講話深刻總結新時代黨的自我革命的成功實踐，深刻闡述全面從嚴治黨取得的歷史性、開創性成就，產生的全方位、深層次影響，對堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進、迎接黨的二十大勝利召開作出戰略部署。講話立意高遠、思想深邃、內涵豐富，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央信念堅定、無私無畏的境界情懷，正視問題、刀刃向內的政治勇氣，不忘初心、勇毅前行的使命擔當，具有很強的政治性、指導性、針對性，是推進新時代黨的建設新的偉大工程的基本遵循，是紀檢監察工作高質量發展的行動指南。習近平總書記對紀檢監察幹部隊伍寄予殷切期望，提出明確要求。要深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的戰略思想，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，繼續打好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰，為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境作出應有貢獻。

全會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，總結2021年紀檢監察工作，部署2022年任務，審議通過了趙樂際代表中央紀委常委會所作的《運用黨的百年奮鬥歷史經驗推動紀檢監察工作高質量發展，迎接黨的二十大勝利召開》工作報告。

全會指出，2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，隆重慶祝中國共產黨成立一百周年，勝利召開黨的十九屆六中全會、制定黨的第三個歷史決議、全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，開展黨史學習教育，如期打贏脱貧攻堅戰，如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程，黨和國家各項事業取得新的重大成就，「十四五」實現良好開局。在黨中央堅強領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關深入學習領悟習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻認識「兩個確立」的決定性意義，自覺擔負「兩個維護」重大政治責任，深刻把握紀檢監察工作在推進黨的自我革命中的職責任務，穩中求進、堅定穩妥，實事求是、守正創新，保持全面從嚴治黨永遠在路上的清醒堅定，保持正風肅紀、反腐懲惡的戰略定力，圍繞現代化建設大局發揮監督保障執行、促進完善發展作用，紀檢監察工作高質量發展取得新成效。深入學習黨的十九屆六中全會精神和習近平總書記關於黨的歷史的重要論述、在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話，增強歷史自信，練就鬥爭本領，堅定全面從嚴治黨的政治自覺。緊緊圍繞「十四五」開好局加強政治監督，強化對「一把手」和領導班子的日常監督，糾正貫徹落實黨中央方針政策和工作部署存在的政治偏差。堅決查處重大腐敗案件，嚴肅查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，加大國企、金融、政法、糧食購銷、開發區建設等領域反腐敗力度，做實以案促改、以案促治。一刻不停歇推動落實中央八項規定精神，深化糾治形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，加強對換屆紀律風氣的監督。持續深化政治巡視，發揮巡視巡察綜合監督作用。堅持依規依紀依法，深化運用「四種形態」，精準規範實施問責。圍繞鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接開展過渡期專項監督，深化民生領域腐敗和作風問題專項治理，紮實推進「我為群眾辦實事」實踐活動，堅決懲治涉黑涉惡腐敗和「保護傘」。深化紀檢監察體制改革，加強法規制度建設，嚴格監督約束執紀執法權，堅決防止「燈下黑」。全會總結了過去一年實踐中形成的認識體會，在肯定成績的同時，實事求是分析了紀檢監察工作和幹部隊伍建設存在的問題，要求高度重視、切實加以解決。

全會提出，2022年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事。做好紀檢監察工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，自覺把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗，弘揚偉大建黨精神，永葆自我革命精神，堅持全面從嚴治黨戰略方針，堅定不移將黨風廉政建設和反腐敗鬥爭進行到底，持續深化不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加強紀檢監察機關規範化、法治化、正規化建設，更好發揮監督保障執行、促進完善發展作用，迎接黨的二十大勝利召開。

全會強調，勇於自我革命是我們黨區別於其他政黨的顯著標志，是黨跳出治亂興衰歷史周期率、歷經百年滄桑更加充滿活力的成功秘訣。各級紀檢監察機關要堅持用馬克思主義中國化最新成果武裝頭腦，提高政治站位，堅守職責定位，發揚徹底的自我革命精神，堅決消除存量、遏制增量，把正風肅紀反腐與深化改革、完善制度、促進治理、推動發展貫通起來，在維護黨的集中統一領導、督促落實黨的理論和路線方針政策、捍衛黨的先進性和純潔性上忠誠履職，有力有效服務保障黨和國家工作大局。

第一，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，聚焦「國之大者」推動政治監督具體化常態化。以迎接和開好黨的二十大為主線，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深化運用黨的自我革命歷史經驗，鞏固拓展黨史學習教育成果。緊緊圍繞黨中央決策部署，聚焦把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展等重大戰略，聚焦全面深化改革開放、促進共同富裕、推進科技自立自強、防範化解重大風險等重點任務，加強監督檢查，推動落實落地，確保不偏向、不變通、不走樣。緊盯「關鍵少數」，加強對「一把手」和領導班子落實全面從嚴治黨責任、執行民主集中制、依規依法履職用權等情況的監督。嚴肅換屆紀律風氣，嚴把政治關和廉潔關，對拉票賄選、說情打招呼、破壞選舉等行為，發現一起、查處一起。

第二，保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反腐敗鬥爭推向縱深。主動應對反腐敗鬥爭新形勢新挑戰，堅決防範和查處「七個有之」問題，對在黨內搞政治團伙、小圈子、利益集團的人毫不手軟，對年輕幹部從嚴教育管理監督。着力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶。嚴格財經紀律，促進防範和化解地方政府隱性債務風險。堅決查處基礎設施建設、公共資源交易等方面腐敗問題，持續推進金融領域腐敗治理，深化國企反腐敗工作，深化糧食購銷等領域腐敗專項整治。探索實施行賄人「黑名單」制度。推進「天網行動」，加強反腐敗國際合作。深化「四種形態」運用機制，深化以案促改，加強廉潔文化建設，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐制度機制。

第三，持續加固中央八項規定堤壩，堅持不懈整治群眾身邊腐敗和不正之風。密切關注「四風」苗頭性、傾向性、隱蔽性問題，堅決糾治影響黨中央決策部署貫徹落實、漠視侵害群眾利益、加重基層負擔的形式主義、官僚主義，深入整治損害黨的形象、群眾反映強烈的享樂主義、奢靡之風，查處不尊重規律、不尊重客觀實際和群眾需求的亂作為問題以及推諉扯皮、翫忽職守、不思進取的不作為問題。加強對鄉村振興重點項目推進情況監督檢查，推動「打傘破網」常態化。

第四，健全巡視巡察上下聯動格局，實現高質量全覆蓋目標任務。聚焦「兩個維護」根本任務，緊扣履行黨的領導職能責任，重點檢查落實「十四五」規劃、貫徹新發展理念、執行換屆紀律等情況。創新巡視組織方式，實現中央和省區市黨委巡視、市縣巡察全覆蓋。推動落實黨委（黨組）整改主體責任，強化日常監督和專項檢查，督促做好中央金融單位巡視整改「後半篇文章」。加強對省區市巡視工作的領導指導，深化對中央單位內部巡視分類指導，推動提升對村（社區）巡察實效。全面總結十九屆巡視巡察工作，向黨中央專題報告。

第五，促進紀檢監察體制改革系統集成、協同高效，推動制度優勢轉化為治理效能。按照黨統一領導、全面覆蓋、權威高效要求，堅持以黨內監督為主導，做實專責監督、貫通各類監督。圍繞監督檢查、審查調查等關鍵環節，進一步加強上級紀委監委對下級紀委監委、派出機關對派駐機構的領導，加強對駐在部門機關紀委履職情況的監督指導，全面加強中管企業、中管高校紀檢監察工作，不斷完善紀檢監察法規制度體系。

第六，落實政治過硬、本領高強要求，努力做黨和人民的忠誠衛士。加強中央紀委常委會自身建設，做深做實機關黨的政治建設。深入貫徹《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》，分級分類實施全員培訓。完善監督執紀執法權力運行內控機制，堅決查處執紀違紀、執法違法、失職失責行為，切實解決「燈下黑」問題，自覺做遵紀守法的標杆。

全會號召，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，大力弘揚偉大建黨精神和自我革命精神，忠誠履職、團結奮鬥，堅定信心、勇毅前行，推動全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭向縱深發展，堅定不移走中國特色反腐敗之路，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開！