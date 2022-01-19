十九屆中央紀委六次全會召開　習近平講話釋放反腐新信號

十九屆中央紀委六次全會周二（18日）在北京召開，中共總書記習近平發表重要講話，釋放新的一年中國反腐走向的信號。

習近平強調，堅持嚴的主基調不動搖，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。



習近平指，總結運用黨的百年奮鬥歷史經驗，堅持黨中央集中統一領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅持以黨的政治建設為統領，堅持嚴的主基調不動搖，堅持發揚釘釘子精神加強作風建設，堅持以零容忍態度懲治腐敗，堅持糾正一切損害群眾利益的腐敗和不正之風，堅持抓住「關鍵少數」以上率下，堅持完善黨和國家監督制度，以偉大自我革命引領偉大社會革命，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。

十九屆中央紀委六次全會。（新華社）

習近平指出，2021年是中國共產黨成立一百周年。黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步提供了有力政治保障。今年是黨的十八大以來第十個年頭，十年磨一劍，黨中央把全面從嚴治黨納入「四個全面」戰略佈局，以前所未有的勇氣和定力推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，剎住了一些多年未剎住的歪風邪氣，解決了許多長期沒有解決的頑瘴痼疾，清除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，探索出依靠黨的自我革命跳出歷史周期率的成功路徑。黨的十八大以來，全面從嚴治黨取得了歷史性、開創性成就，產生了全方位、深層次影響，必須長期堅持、不斷前進。

習近平指出，一百年來，黨外靠發展人民民主、接受人民監督，內靠全面從嚴治黨、推進自我革命，勇於堅持真理、修正錯誤，勇於刀刃向內、刮骨療毒，保證了黨長盛不衰、不斷髮展壯大。全面從嚴治黨是新時代黨的自我革命的偉大實踐，開闢了百年大黨自我革命的新境界。必須堅持以黨的政治建設為統領，堅守自我革命根本政治方向；必須堅持把思想建設作為黨的基礎性建設，淬鍊自我革命鋭利思想武器；必須堅決落實中央八項規定精神、以嚴明紀律整飭作風，豐富自我革命有效途徑；必須堅持以雷霆之勢反腐懲惡，打好自我革命攻堅戰、持久戰；必須堅持增強黨組織政治功能和組織力凝聚力，鍛造敢於善於鬥爭、勇於自我革命的幹部隊伍；必須堅持構建自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高的制度規範體系，為推進偉大自我革命提供製度保障。

習近平強調，黨的十八大以來，我們繼承和發展馬克思主義建黨學說，總結運用黨的百年奮鬥歷史經驗，深入推進管黨治黨實踐創新、理論創新、制度創新，對建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨的規律性認識達到新的高度。這就是堅持黨中央集中統一領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅持以黨的政治建設為統領，堅持嚴的主基調不動搖，堅持發揚釘釘子精神加強作風建設，堅持以零容忍態度懲治腐敗，堅持糾正一切損害群眾利益的腐敗和不正之風，堅持抓住「關鍵少數」以上率下，堅持完善黨和國家監督制度，形成全面覆蓋、常態長效的監督合力。

習近平指出，要鞏固拓展黨史學習教育成果，更加堅定自覺地牢記初心使命、開創發展新局。要深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，持之以恆推進黨史學習、教育、宣傳，引導全黨堅定歷史自信，讓初心使命在內心深處真正紮根，把忠誠於黨和人民落到行動上，繼承弘揚黨的光榮傳統和優良作風，為黨和人民事業赤誠奉獻，在新的趕考之路上考出好成績。

習近平強調，要強化政治監督，確保完整、準確、全面貫徹新發展理念。要把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，引導督促黨員、幹部真正悟透黨中央大政方針，時時處處向黨中央看齊，紮紮實實貫徹黨中央決策部署，不打折扣、不做表面文章，糾正自由主義、本位主義、保護主義，不因一時一地利益而打小算盤、耍小聰明，確保執行不偏向、不變通、不走樣。

習近平指出，要保持反腐敗政治定力，不斷實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。我們必須清醒認識到，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵，防範形形色色的利益集團成夥作勢、「圍獵」腐蝕還任重道遠，有效應對腐敗手段隱形變異、翻新升級還任重道遠，徹底剷除腐敗滋生土壤、實現海晏河清還任重道遠，清理系統性腐敗、化解風險隱患還任重道遠。我們要保持清醒頭腦，永遠吹衝鋒號，牢記反腐敗永遠在路上。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，腐敗現象就不會根除，我們的反腐敗鬥爭也就不可能停歇。領導幹部特別是高級幹部要帶頭落實關於加強新時代廉潔文化建設的意見，從思想上固本培元，提高黨性覺悟，增強拒腐防變能力。領導幹部要增強政治敏鋭性和政治鑑別力。領導幹部特別是高級幹部一定要重視家教家風，以身作則管好配偶、子女，本分做人、乾淨做事。

習近平強調，要加固中央八項規定的堤壩，鍥而不捨糾「四風」樹新風。形式主義、官僚主義是黨和國家事業發展的大敵。要從領導幹部特別是主要領導幹部抓起，樹立正確政績觀，尊重客觀實際和群眾需求，強化系統思維和科學謀劃，多做為民造福的實事好事，杜絕裝樣子、搞花架子、盲目鋪攤子。要落實幹部考核、工作檢查相關制度，科學評價幹部政績，促進幹部更好擔當作為。要加強對黨中央惠民利民、安民富民各項政策落實情況的監督，集中糾治教育醫療、養老社保、生態環保、安全生產、食品藥品安全等領域群眾反映強烈的突出問題，鞏固深化掃黑除惡專項鬥爭、政法隊伍教育整頓成果，讓群眾從一個個具體問題的解決中切實感受到公平正義。

習近平指出，要加強年輕幹部教育管理監督，教育引導年輕幹部成為黨和人民忠誠可靠的幹部。要從嚴從實加強教育管理監督，引導年輕幹部對黨忠誠老實，堅定理想信念，牢記初心使命，正確對待權力，時刻自重自省，嚴守紀法規矩，扣好廉潔從政的「第一粒釦子」。年輕幹部一定要有清醒的認識，經常對照黨的理論和路線方針政策、對照黨章黨規黨紀、對照初心使命，看清一些事情該不該做、能不能幹，守住拒腐防變的防線。

習近平強調，要完善權力監督制度和執紀執法體系，使各項監督更加規範、更加有力、更加有效。各級黨委（黨組）要履行黨內監督的主體責任，突出加強對「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子的監督。紀檢監察機關要發揮監督專責機關作用，協助黨委全面從嚴治黨，推動黨內監督和其他各類監督貫通協同，探索深化貫通協同的有效路徑。要加強對換屆紀律風氣的監督，堅持黨管幹部原則，強化黨組織領導和把關作用，特別是要嚴把政治關、廉潔關。

習近平指出，紀檢監察機關和紀檢監察干部要始終忠誠於黨、忠誠於人民、忠誠於紀檢監察事業，準確把握在黨的自我革命中的職責任務，弘揚黨百年奮鬥形成的寶貴經驗和優良作風，緊緊圍繞黨和國家工作大局發揮監督保障執行作用，更加有力有效推動黨和國家戰略部署目標任務落實。紀檢監察隊伍必須以更高的標準、更嚴的紀律要求自己，錘鍊過硬的思想作風、能力素質，以黨性立身做事，剛正不阿、秉公執紀、謹慎用權，不斷提高自身免疫力，主動接受黨內和社會各方面的監督，始終做黨和人民的忠誠衛士。