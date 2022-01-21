山東婦科手術過程被網上直播　官方刑拘涉事醫生兼追責11人

日前，有男醫生被揭發在內地影視平台Bilibili（B站）上直播女患者接受婦科手術的片段，事後涉事醫生被捕。周五（21日），山東省日照市東港區宣傳部就事件發布通報稱，經查實，公安機關已對日照市中心醫院涉事醫生厲某某刑事拘留，提請批捕，依法依規註銷執業醫師資格證書、予以開除。



日照市東港區紀委監委周二（18日）晚上10時成立調查組進駐日照市中心醫院。已對日照東港區政府、日照東港區衛健局、涉事醫院負有領導責任和直接管理責任的11名相關人員嚴肅追責問責，對負有直接管理責任和重要領導責任的人員予以免職。

當局又指，厲某某喪失職業操守，突破醫德底線，行為十分惡劣。日照市東港區已全面開展專項排查整治，深入查找醫療機構管理、醫德醫風等方面存在的問題，強化全體醫護人員的法治教育、紀律教育，以零容忍的態度，最有力的措施全面整飭醫德醫風，堅決杜絕類似問題再次發生。

據早前報道，爆料網民稱，上周六（15日）下午在B站進入一直播間，從直播間的對話內容得知，一名男麻醉師在一名女患者做婦科手術時直播，期間女患者曾詢問一名在場的女醫生，現場的男性人員是否是為其做手術的醫生，女醫生則表示此人是麻醉師。因不知情，女患者在手術期間一直被男麻醉師偷拍私隱部位並直播，在場的女醫生未有阻止。

B站客服人員表示，經內部檢查，該直播間已於上周六在直播過程中被多次警告及切斷，隨後被永久封禁。