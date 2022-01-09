深圳孕婦等檢測結果不能住院求助　市衛健委回應「電話發我」獲讚

西安近日一名孕婦因腹痛赴西安高新醫院求診，卻因核酸檢測問題被拒入院，在院外等候2小時後大出血流產，事件引發全國廣泛關注。

深圳近日也出現本土疫情，當地一名孕婦在深圳衛健委的微信公眾號留言求助，聲稱因住院需要核酸檢測證明，但她等了12小時還未出結果。深圳衛健委隨即回覆「電話發我」，網民紛紛稱讚深圳衛健委有「霸氣」。



一名孕婦在深圳衛健委的微信公眾號留言求助，聲稱因住院需要核酸檢測證明，但她等了12小時還未出結果。深圳衛健委隨即回覆「電話發我」。（網頁截圖）

據內媒《南方都市報》報道，該名孕婦事後表示，她懷有8周多的身孕，因為不太穩定，所以醫生建議住院。

據深圳衛健委的微信公眾號，該名孕婦在昨日（8日）上午在公眾號的一個帖文下留言稱：「昨晚（7日）9點在龍華中心醫院做的核酸，產婦等著住院要核酸證明才能入住，什麼時候能出結果啊？12小時了。」該名孕婦又補充稱：「醫院預約做的核酸，不是大規模免費篩查做的，能不能優先安排，因為真的挺急。」

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據報道，該名孕婦在當日上午10時57分在深圳衛健委的微信公眾號求助，深圳衛健委公眾號的編輯在要到孕婦電話以後，立即轉交龍華中心醫院進行處理。至同日中午，經醫院查詢檢測機構後，檢測結果隨即發到孕婦手上。

孕婦的丈夫在今日（9日）上午表示，妻子已經入院，目前妻子情況穩定。

深圳衛健委「電話發我」的回應引起網友熱議，該回應已獲得逾2萬2千個讚，相關討論也登上微博熱搜。網民紛紛表示，「電話發我，2022年目前看到最霸氣的四個字」。