武漢封城兩周年｜憶空蕩街頭物資難搶　網民：願疫情快過春天不遠

2020年的1月23日，為避免新冠肺炎疫情擴散，人口超過1000萬的武漢市宣布封城，公共交通停運，街頭空空蕩蕩，武漢市民面對封城生活。



2年後的1月23日，全球疫情仍持續，「武漢封城二周年」登上熱搜，許多網民提到「疫情偷走了兩年」「懷念過去沒有帶口罩的日子」。回顧2年前的封城日子，疫情已經和緩的武漢已多日沒有新增確診病例，武漢網民在緬懷逝者的同時也提到，「歡迎大家今年來武漢看櫻花」。



2020年1月23日武漢市宣布為有效切斷病毒傳播途徑，由上午10時起全市的公共交通及長途客運暫停營運，機場及火車站的離境通道亦暫時關閉，直至另行通知。「武漢封城」消息公布後，高鐵站曾出現人龍，希望在離境通道關閉前離開。

而留在武漢的居民，要面對封城後的生活，當地居民曾在微博寫道：「一覺醒來，武漢封城了，說不恐慌，不害怕是假。五點多出院門，準備出去買點啥，藥店沒開門，大街上空蕩蕩的......走到菜場，買了許多菜，知道今天中午十二點，菜場關門。賣菜的夫婦說不回去過年，因為周邊沒有預防，就安心呆在武漢。然後一直對我說，你是早上頭一個買我菜的，祝你發財，我想我只要平安！希望一切快點好起來。」亦有影片創作者紀錄下當時武漢空蕩的街頭。

2年過去，「武漢封城兩年」再度登上微博熱搜。許多網民感慨「原來已經過了兩年」「被疫情偷走了兩年」也有網民提到李文亮醫生和在疫情中逝去的親人。許多網民回憶起隔離開始時的害怕和逐漸習慣的過程，也有網民分享疫情下的互助故事或是網上買菜被騙的經歷。

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對於新冠肺炎疫情在全球造成流行，國際社會一直有中國早期應對疫情不力等輿論，對此中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友1月5日則稱中國早期應對新冠肺炎疫情科學、及時、透明，武漢封城減少了中國150萬人感染病毒，同時減少了6萬人死亡。

根據湖北省衛健委的資料，截至1月20日，湖北省累計治癒出院63,805例，累計病亡4,512例，累計報告新冠肺炎確診病例68,320例。

聚焦武漢市民互助故事 電影《穿過寒冬擁抱你》票房稱霸

此外，在武漢封城兩周年的熱搜底下，也有許多網民提到剛看完電影《穿過寒冬擁抱你》，想起2年前的武漢熱淚盈眶。據了解，該部電影是今年內地元旦檔期的票房冠軍，聚焦兩年前疫情之下封城的武漢市民間的互助，截至1月23日票房已突破8.7億人民幣。

不同於過去的抗疫電影如《中國醫生》歌頌抗疫期間的醫護人員，《穿過寒冬擁抱你》聚焦快遞員、外賣騎手、旅行社老闆、超市老闆、餐廳老闆等，其中不少角色在現實生活中有原型，例如片中由黃渤飾演的快遞員，就是在武漢封城時組建起接送醫護人員志願服務隊的「武漢快遞小哥」。

許多網民提到，透過該部電影回到了2020年的冬天，市民做的一件件小事溫暖了整個寒冬。也有網民提到，走過疫情的武漢是「英雄城市」，除了感謝醫護人員也該把榮耀歸給這些市民。



根據國家衛健委的資料，新冠肺炎疫情持續，22日內地新增本土確診病例19宗，新增本土無症狀感染者7宗。其中北京9宗，其中豐台區6宗、房山區2宗、海淀區1宗；天津5宗，均在津南區；廣東3宗，均在珠海市；河南1宗，在安陽市；雲南1宗，在西雙版納傣族自治州；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京）。