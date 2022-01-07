從武漢到西安　中共政壇隱藏着多少無能官員？

陝西省西安市從2021年12月23日午夜12時起啟動封城，至今已超過兩周。雖然當地官方1月5日稱，西安本輪疫情社會面基本實現清零，疫情蔓延勢頭得到有效遏制。不過從兩年前的武漢爆發疫情至今，中國各地均遭遇過或大或小的疫情困擾，輿論普遍認為地方政府應該有足夠經驗和預案準備。不過從西安近期表現看，事實並不如此。



首先，是西安「一碼通」一月內兩度崩潰

1月5日凌晨，西安市委組織部宣佈，西安大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，被停職檢查。結合2021年12月以來西安一碼通的糟糕表現，這一結果並不意外。

2022年1月4日上午，「西安一碼再次崩潰」登上微博熱搜。這是半個月之內，西安一碼通第二次崩潰。

2021年12月20日，西安「一碼通」系統崩潰， 當天是西安需持48小時內核酸陰性報告上班新規執行首日。「一碼通」崩潰導致當天大量民眾無法乘坐地鐵，進不了公司。西安一公司因「一碼通」故障，「讓員工發誓已做核酸檢測才能進門」的視頻衝上熱搜，「中國人不騙中國人」等網絡梗也成為熱門評論。

2022年1月4日上午9點多，西安市民一碼通出現無法打開情況，一碼通加載頁面，無法正常顯示二維碼。 （人民視覺）

2022年1月4日西安一碼通再次崩潰，「西安一碼通」熱線工作人員回應稱，此次崩潰的原因是「訪問量太大」「與1月4日該市緊急實施的第七次全民核酸檢測有關」。

事實上，中國各地並非只有西安一座城市經歷過全員核酸檢測，其中不少城市的檢測規模還大於西安，但並未出現系統崩潰。西安一碼通的問題，不僅因為系統設計未能做好提前預判和擴容，也在於出現問題後，相關人員能不能快速響應、迅速修復問題。

其次，「流調是一筆糊塗賬」

西安本輪疫情的源頭錨定在2021年12月4日從巴基斯坦伊斯蘭堡飛往西安的入境航班，第一起本土確診病例的報告日期為2021年12月9日，但病毒是如何傳入西安市區並引發大規模社區感染，疫情傳播鏈是怎麼形成的？至今未梳理清晰位。

《中國新聞周刊》2021年12月22日發布題為一篇題為《拷問西安疫情，千萬人口重鎮應急表現何以如此？》的報道引述病毒專家說，西安「現在（的流調）根本就是一筆糊塗賬，到底是從防疫酒店漏到了社區，還是從入境時就漏在了機場，都還不清楚」。另一病毒專家則指出，西安發現疫情的時候，病毒可能已經歷了多代傳播。

同一天《財經》雜誌引述汕頭大學病毒學專家常榮山說，西安疫情最大問題是，一些病例是主動接受檢測時暴露、點狀出現的，無法判斷他們屬於哪一條傳播鏈。媒體引用的防疫專家的話說，精準防控要建立在精確流調結果上，西安沒能做到這一點。

西安是個千萬人口大城市，但其流調力量無法與其量級匹配，上海有約3,000人的流調隊伍，西安至少需要1,000名專業的流調人員，然西安從各醫院臨時抽調的流調人數為300人。這導致疫情發生時，西安無法全員啟動，在全市內尋找可能的暴露點，此即西安在城市管理上和上海的差距，也是這次疫情失控的關鍵因素。

第三，應急與組織協調混亂

疫情防控期間，還有一個廣為輿論詬病的是，西安市的應急與組織協調混亂：不僅出現部分區域全員核酸檢測上，也出現在民眾基本生活物資供應上。

封城之前，西安超市和市場出現恐慌搶購。封城之後，西安基本生活物資供應跟不上，不少網民反映自己陷入「蛋盡糧絕」的地步。西安市政府12月29日承認，確實出現了因物流企業員工因為封控無法到崗，從而影響生活物資供應之情況。

2021年12月22日晚，在西安市全市小區（村）、單位實行封閉式管理前數小時，市民到超市、菜市場等購物生活物資。（人民視覺）

更為輿論關注並引發對西安地方政府不滿的是，期間還出現孕婦因為核算問題如法及時入院導致8個月胎兒流產，「中風險地區」心臟病人沒有醫院接受等極端個案。雪上加霜的是，在西安疫情引發的輿論場正走向與武漢疫情相似的軌跡時，地方管理機構再次亮出「刪帖」蠢招，這無疑進一步加重地方政府的公信力危機。

除了西安大數據資源管理局局長劉軍，西安市雁塔區委書記王斌、區政府黨組書記崔詩越1月2日同一天被免職，兩人都是此番西安疫情重災區——雁塔區疫情防控指揮部總指揮長，但此舉仍難平民憤。

中南海高層自2013年11月的中共十八屆三中全會上提出「國家治理體系和治理能力現代化」，至今已八年多。如果說了兩年前武漢的各種亂象，帶有對新冠病毒不了解，地方官員防控經驗不足的原因，那麼在已經有了足夠多前車之鑑情況下，目前的西安顯然是以更加尷尬的方式暴露了隱藏在地方官員中的「無能者」。