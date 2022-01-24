北京冬奧｜美國公關公司與華合作　遭質疑「幫中國宣傳」

在美國政府「外交抵制」北京冬奧會的背景下，中國政府機構聘請了總部位於美國新澤西州的Vippi Media公司，將組織一批網絡紅人在TikTok、Instagram等西方年輕人喜歡的社交平台上發布有關中國及北京奧運會的積極訊息。

據英國《衛報》22日報道，美國一間公關公司Vippi Media因為與中方機構合作遭到一些政客和傳媒抨擊，遭到「幫助中國宣傳」的質疑。



據報道，Vippi Media公司負責人表示，他很清楚西方國家圍繞「中國人權問題」的爭議，但表示「我們正在努力做的只是突出奧林匹克運動會的完整性和尊嚴」，「（外交）抵制北京冬奧會無助於相互理解，我不支持抵制」。

美國《商業內幕》（Business Insider）22日報道，Vippi Media公司與中方機構簽訂的合同已在美國司法部註冊，合同總額30萬美元，列出了一份詳細的公關策略。根據該合同，從2021年11月22日至2022年3月13日北京冬殘奧會閉幕，該公司旗下的每位網紅將製作併發布3個至5個為受眾量身打造的網絡宣傳品。

合同規定，產品內容中有70%是關於中國文化，着重突出中國的歷史、文化遺蹟、中國民眾的現代生活和未來趨勢；20%的內容圍繞中美關係合作的益處。

《衛報》稱，這些西方社交媒體上的網紅每個人都在TikTok、Instagram或Twitch上擁有數十萬粉絲。據賈斯瓦爾稱，他的公司已經收到了50多個網紅的推介，其中既有前奧運選手也有企業家。

美國擁有全球最大的公關市場，幾乎所有全球最大的公關公司總部均位於美國。中國外交學院教授李海東周日（23日）對中國官媒《環球時報》表示，這家美國公關公司承接的業務很正常，只要有資源、有渠道、方式得當，合乎所在國法律法規，類似的公關活動無可指摘。尤其在美國，公關或遊說活動市場巨大，它們代表美國國內不同利益集團或國外的政府、企業，這在美國是合法且普遍存在的。

李海東表示，當今美國普通民眾主要通過社交網站和網絡渠道了解有關中國的資訊，而社交媒體內占主導地位的西方傳媒「往往充斥着對華偏見的傾向和氛圍，對華報道意識形態濃厚，會誤導大多數普通民眾的對華認知」。他認為，中方聘請美國公關公司或個人，因地制宜製作相關節目，有助於增強美國民眾對中國的客觀認識，有利於促進中美合作與交流，對兩國都有益。