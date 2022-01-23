北京冬奧｜冬奧村處處黑科技　睡床有自動喚醒功能名牌能打電話?

距離北京冬奧開幕只剩下12天，今（1月23日）讓各國先遣人員入住的北京冬奧村「預開村」迎來首批村民。內媒也揭露冬奧村裡面的「黑科技」，包括有智能防疫員、會自動起降喚醒住客的睡床以及能打電話的名牌等，透過科技讓協助冬奧村的防疫和提升便利性。1月27日，北京冬奧村將正式開村。



23日上午，美國、英國、瑞士和包括中國在內的20多個國家先遣人員已經抵達北京奧運村，辦理註冊和入住手續。據了解，北京冬奧會一共有三個冬奧村，先遣人員會再預開村先確認參賽運動員資格和人數等註冊和住宿相關資料，27日奧運村開村後，各國選手才會正式入住。

綜合內媒報道，北京冬奧村隨處可見「黑科技」，一進到冬奧村，就會看到「智能防疫員」，不需摘掉口罩，只要入住人員刷有效身分證件，該機器就能在一秒內實現身份識別、智慧測溫等8個查驗環節，也能快速呈現核酸檢測、接種疫苗相關資訊，提高資訊核驗效率的和通行速度。內媒指出，智能防疫員對人體溫度檢測精準度誤差在0.2℃以內。

此外，冬奧村選手最常使用的臥室也有許多高科技。在運動員公寓中，每套戶內都裝備了獨立空調系統跟新風系統，即使在不開窗情況下，也可為室內提供新鮮空氣。此外，智慧溫度調節系統、智慧紅外感應、可視對講等十餘種功能，均可通過房間內控制器進行統一操作。

最值得一提地，則是有自動喚醒功能的「智慧床」。內媒指出，冬奧村中的床除可依據個人習慣進行調整。每張床配有遙控器，可將床調成睡姿、坐姿，而內部的感測器則可以實現按摩功能、零壓力功能、自動喚醒功能。只要下載APP設置鬧鐘後，床就會在設定時間會自動起降，把運動員「推醒」，不需擔心會「賴床」。

根據張家口賽區冬奧村住宿運行團隊副經理介紹「這張床，就是掉落一根羽毛，它都能感知到。」例如，當運動員在睡覺打鼾時，智慧床識別後會調節頭部的高度，能夠緩解打鼾的情況。

針對疫情，在人員流動較為複雜的冬奧村大堂以及健身房等公共區域，冬奧村在其中裝備了健康環境監測與改善調節系統。其中的環境防疫風險預警演算法通過環境、機電、安防等多個系統聯動，能夠實現病毒傳播風險預警、消毒殺菌設備提前開啟。

此外，為應對突發狀況並提升緊急服務效率，入住運動員的胸前名牌則有自動呼叫的功能，能透過一鍵呼叫、通話及平台精準定位提供緊急服務。針對無障礙需求人士，北京冬奧村推出智慧運維管理平臺，可顯示無障礙衛生間、無障礙坡道、盲道等設施資訊，並對起點至各目的地之間滿足無障礙要求的路線進行最優計算，將結果推送給無障礙需求人士進行導航。