網信辦開展春節網絡環境整治行動　重點整治網絡暴力及謠言等

中央網信辦開展為期1個月的「清朗‧2022年春節網絡環境整治」專項行動，引發關注。



據中央網信辦在1月25日發布的消息，本次行動將聚焦春節期間網民使用頻率較高的平台環節和服務類型，聚焦解決影響上網觀感、群眾反映強烈的網絡生態問題，堅決清理一批違法違規訊息，處置一批帳號和平台，整治網絡不良行為亂象，遏制不良文化傳播勢頭，大力淨化網絡生態，為廣大網民尤其是未成年人營造健康、喜慶、祥和的春節網絡環境。

此次專項行動開展時間為即日起至2月下旬，重點包括以下五方面整治任務：集中整治網絡暴力、散播謠言等問題，切實維護網民利益；持續開展整治，嚴防「飯圈」亂象反彈反覆；加大炫富拜金、封建迷信等問題治理力度，遏制不良網絡文化傳播擴散；從嚴整治「網紅兒童」、「軟色情」等問題，保障未成年人合法權益；加強重點頁面版面生態問題治理等。

其中，集中整治網絡暴力、散播謠言等問題方面，將重點整治借疫情、社會熱點事件等挑動網民對立，進行人肉搜索、辱罵攻擊等網絡暴力行為。

值得注意的是，此前微博官方在1月22日宣布將21個帳號禁言30天或永久禁言，指有個別網友借機生事，透過拉踩引戰、挑動對立等方式，攻擊春節晚會與藝人，「蓄意破壞温暖祥和的春節氛圍」。

微博官方表示，每逢春節，各類晚會都是網友爭相關注的焦點，大家在討論參演陣容和節目的同時，也增添了線上線下濃濃的「節日感」，但站方發現，個別網友藉機生事，通過拉踩引戰、挑動對立等方式，攻擊藝人、攻擊晚會、攻擊媒體，蓄意破壞温暖祥和的春節氛圍。

微博官方還表示，疫情下的春節更需要陽光與温暖，無論回家團聚還是就地過年，站方始終為大家提供清朗健康的社交環境。