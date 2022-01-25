商務部：引導外資投向先進製造、綠色低碳及數字經濟等領域

商務部外國投資管理司司長陳春江今日（25日）在新聞發布會上表示，將修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，充分發揮土地、稅收等優惠政策效應，引導外資更多投向先進製造、現代服務、高新技術、綠色低碳、數字經濟等領域和中西部地區。



陳春江表示，在「穩外資工作」方面，商務部2022年主要在六個方面發力。第一是在擴大高水平對外開放上持續發力。落實好2021年版全國和自貿試驗區外資准入負面清單，確保汽車製造等領域開放舉措落地見效，吸引更多跨國公司投資。

第二是在完善支持政策上持續發力。修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，充分發揮土地、稅收等優惠政策效應，引導外資更多投向先進製造、現代服務、高新技術、綠色低碳、數字經濟等領域和中西部地區。

第三是在提升服務水平上持續發力。完善重點外資項目工作專班機制，對外資企業遇到的困難問題，快速響應、及時解決，為企業穩定經營提供服務保障；加強重點外資項目用地、用能、環保、人員出入境等方面的保障，推動項目早簽約、早投產、早達產。

第四是在強化平台作用上持續發力。發揮自貿試驗區、自由貿易港、服務業擴大開放綜合試點示範等開放平台作用，對接高標準國際經貿規則，加快推動制度型開放。落實好國家級經開區新版考核評價辦法，大力發展開放型經濟，打造穩外貿穩外資「主陣地」。

第五是在加強投資促進上持續發力。辦好第22屆中國國際投資貿易洽談會，舉辦多種形式的招商活動，促進重點產業外資項目對接。組織開展「跨國公司地方行」活動，為地方招商引資提供更好支持。

第六是在優化營商環境上持續發力。實施好外商投資法及其實施條例，持續完善配套規定。充分發揮外資企業投訴工作機制作用，加大外商投資合法權益保護力度，落實好外資企業國民待遇。