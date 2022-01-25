首款國產電力專用晶片「伏羲」研發成功　基於國產指令集和內核

據官媒《人民日報》周二（25日）報道，中國首款基於國產指令架構、國產內核的電力專用主控晶片「伏羲」研發成功。



報道指，為應對電網數碼化、網絡化發展下的精準測控控制需求，南方電網公司依託國家重點研發計劃，基於中國國產自主CPU內核和封測技術，集中公司科研力量重點攻關，歷經5年研製、多場景驗證，研發出「伏羲」晶片。

據介紹，「伏羲」晶片採用C-sky國產指令集、玄鐵系列國產內核作為計算核心，保障晶片核心知識產權自主可控；首創滿足電力工控應用需求的電氣參量計算、電力網絡通訊、資料並行處理、網絡安全防護等專用硬件算法IP，有效實現電網數碼化轉型對電力裝備基礎算力提升、網絡安全防護需求的支撐。在通用計算能力以及融合業務的實時計算等方面，性能優勢突出、功耗小。

官方稱，「伏羲」晶片不僅是一顆國產晶片，亦是電力工控裝備數碼化晶片；不僅承載着電網關鍵設備核心器件國產化的使命，更承擔着支撐電網數碼化建設、發展的重任，助力電網關鍵設備核心器件向自主專用發展。「伏羲」晶片自2019年底在變電站繼電保護應用以來，已先後在變電、配電、新能源、邊緣計算等領域的近30類裝置成功應用，獲得行業專家學者、各主流廠商的認可。