全國各地陸續召開地方「兩會」　《政府工作報告》釋放新訊號

全國地方「兩會」近期密集召開，陸續出爐各地的《政府工作報告》。



據不完全統計，截至周二（25日），河北、河南、北京、山西、寧夏、青海、黑龍江、吉林、遼寧、上海、江西、江蘇、浙江、湖北、甘肅、陝西、安徽、湖南、重慶、四川、廣東、貴州、雲南、海南、廣西等地的政府，均已宣讀了《政府工作報告》。

《政府工作報告》中，「2021年工作回顧」和「2022年工作安排」均是外界關注的焦點。回顧方面，多地在2021年的經濟數據表現亮眼，其中廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北等省份，預計GDP全年地區生產總值突破5萬億元（人民幣．下同）

此外，京津冀等區域經濟發展也值得特別關注。目前，北京、河北的兩會已經召開。因為疫情的原因，天津市兩會推遲召開。初步預計，2021年，北京GDP超過4萬億元、按年增長8.5%；2021年，而河北全省生產總值亦突破4萬億元、增長6.5%。

在提到2022年主要工作安排時，北京市的《政府工作報告》特別提到要「推動形成京津冀世界級城市群主幹構架」。報告稱，將全力支持雄安新區建設，實現京雄高速北京段主體工程完工。加快構建現代化首都都市圈。加快平谷線、京唐（濱）城際鐵路等項目建設，打造「軌道上的京津冀」。

另一方面，多地的《政府工作報告》有提到，在取得成績的同時，地方經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，將「着力擴大有效投資」、「釋放消費需求」。

《政府工作報告》還有一項數據值得關注，就是2022年經濟社會發展主要預期目標。其中河南、寧夏、湖北、江西、安徽、貴州提出經濟增長為7%左右；山西、廣西、河北、甘肅、四川為6.5%左右；吉林、浙江、陝西的地區生產總值增長為6%左右；青海、黑龍江、上海、江蘇、廣東、重慶的地區生產總值增長為5.5%左右；北京的地區生產總值增長為5%以上。不過，相較2021年，多數地方在2022年有所下調目標，已公布的全部均為個位數，沒有一個達到雙位數，並表明「在實際工作中儘可能爭取更好結果」。