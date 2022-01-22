粵蘇魯GDP總量超過30萬億元領跑全國　新能源汽車增速亮眼

內地各省市近日陸續公布2021年GDP數據，其中廣東、江蘇、山東位居前三位，總量相加已超過30萬億元（人民幣．下同）。

即使面對新冠肺炎疫情影響，數據顯示三地都能維持較穩定的增速，均達8%及以上。其中廣東省連續兩年平均增速與全國持平，江蘇、山東甚至成功超越。



澎湃新聞報道，從GDP總量來看，廣東依舊穩居全國第一，高達為124369.67億元。相比2020年的數據，2021年廣東省GDP總量增加了約1.36萬億元。具體數據方面，2021年廣東社會消費品零售總額4.42萬億元，同比增長9.9%，兩年平均增長1.4%。進出口延續兩位數增速，外貿進出口總額8.27萬億元，同比增長16.7%。

江蘇省GDP在2021年以116364.2億元穩居全國第二位，亦邁上11萬億元的新台階，較2020年的102719億元增加約1.36萬億元。報道引述江蘇省統計局分析稱，全省制造業增加值突破4萬億元，占GDP比重達35.8%，比上年提高1個百分點。社會消費品零售總額超過4萬億元，外貿規模突破5萬億元，財政收入首破萬億元。總體來看，2021年江蘇全省經濟穩健復蘇、穩中向好的態勢持續顯現，高質量發展成效明顯，較好發揮了全國經濟「壓艙石」作用。

至於全國第三位的山東省，其GDP為83095.9億元，比2020年的73129億元增加9966.9億元，接近1萬億。報道引述山東省政府新聞辦公室消息，2021年山東省搶抓發展機遇，充分發揮產業基礎厚實、產業門類齊全優勢，供需兩端協同發力，三次產業齊頭並進，綜合實力明顯增強。山東省的一般公共預算收入突破7千億元，達到7284.5億元；糧食總產超過1100億斤，連續8年穩定在千億斤以上，社會消費品零售總額突破3萬億元大關，達到33714.5億元。

報道又提到，廣東、江蘇、山東在2021年的新能源汽車的產量及銷量增速都較為亮眼，例如廣東省新能源汽車產品產量增長155.6%，江蘇及山東全年限額以上新能源汽車零售額亦分別增長105.4%及92.0%。