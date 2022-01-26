新冠肺炎｜內地增24宗本土確診北京佔14　深圳全市低風險放寬管控

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（25日）內地新增本土確診病例24宗，新增本土無症狀感染者20宗。



新增本土確診病例方面，北京14宗，其中豐台區9宗、朝陽區3宗、大興區1宗、西城區1宗；黑龍江4宗，均在牡丹江市；新疆2宗，均在伊犁哈薩克自治州；河北1宗，在保定市；遼寧1宗，在瀋陽市；河南1宗，在安陽市；廣東1宗，在中山市。

新增本土無症狀感染者方面，黑龍江9宗，均在牡丹江市；新疆6宗，均在伊犁哈薩克自治州；北京5宗，其中西城區3宗、豐台區2宗。

北京疫情方面，豐台區的西南郊冷庫群組擴大。當局通報指，昨日新增的本土確診病例及本土無症狀感染者中，其中12人在西南郊冷庫工作，另有2人為西南郊冷庫工作人員的家人。

天津疫情放緩，天津昨日無新增本土確診病例及本土無症狀感染者。自1月8日至1月25日，天津累計報告本土確診病例361宗，在院229宗。累計報告無症狀感染者22宗，解除醫學觀察2人，尚在醫學觀察4宗，轉為確診病例16宗。

廣東中山方面，1宗本土確診病例為珠海病例關聯的密接隔離人員。

深圳方面，自今日（26日）零時起，羅湖區清水河街道調整相關區域風險等級，鶴圍村58棟、鶴圍村64棟等兩區域由中風險地區調整為低風險地區。至此，深圳全域均為低風險區域，不再執行「持48小時核酸陰性證明離深」管控措施。