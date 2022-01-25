胡錫進批內地健康碼使用形式化　「不斷加碼或令動態清零成負擔」

新冠肺炎疫情爆發初期，內地推出了健康碼應用程式，供民眾作為電子通行證所使用，而如今，民眾到大部分場所都要憑「綠碼」出入。對此，《環球時報》特約評論員胡錫進周一（24日）發表評論文章指，健康碼的使用趨向於形式主義，需要斟酌。



胡錫進認為，內地健康碼的使用趨向於形式主義，需要斟酌。（香港01記者攝）

胡錫進質疑到，居民在自己居住的城市，既然可以自由走動，就說明按照防控標準屬於低風險人群，但進入任何場所都要刷健康碼，是否真的有必要。「健康碼被使用得這麼泛，似乎很多時候流於形式主義了，而且成了形式主義無處不在的一種示範。需要斟酌。」

胡錫進又稱，由低風險地區前往另一個低風險地區旅行的人，就要立刻被視作不安全者，甚至被要求隔離，「這應該嗎？」他直言，全國低風險地區無法彼此互認的原因要找出來，「聯防聯控很大程度是口頭的，中國的體制優勢被使用得半生不熟。」

新冠肺炎疫情爆發初期，內地推出了健康碼應用程式。（微博@新華社）

胡錫進認為，動態清零政策必須堅持，但不能走極端，不能因行政原因層層加碼。大規模限制旅行、不許舉辦活動，動輒封城，這些值得商榷、改進。如果慣性地不斷加碼，就有可能讓動態清零逐漸變成一種負擔。

胡錫進最後說，中國各地抗疫均存在差異，有些地方做得比較從容，精準高效；有的地方則比較粗暴，對經濟和民眾正常生活都造成不應有的過度衝擊，「這樣的差距應當加快縮小。」