台網民票選「灣灣」最火大詞彙　國台辦：是昵稱卻被故意污名化

有台媒早前在社交平台上發起「最火大」詞彙票選，結果大陸官媒經常提及以代指台灣的「灣灣」提名人數最多，不少網民留言批評其有不尊重的意思，「聽了最噁心」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（26日）在例行新聞發布會上回應，指「灣灣」是很多大陸民眾對台灣民眾的昵稱，「有一種萌萌的感覺」，在台灣卻被一部分人故意污名化。



朱鳳蓮表示，兩岸民眾由於生活環境和流行文化不同，在一些習慣用語上存在差異，這是很自然的現像。例如「土豆」在大陸很多地方也被叫作「馬鈴薯」、「洋芋」，而在台灣指的是「花生」；「窩心」在大陸指受委屈、難受，在台灣則是指暖心、心裡很舒服。朱鳳蓮批評，該間台媒體發起的調查居心不良、具誤導性。

朱鳳蓮指，隨著兩岸交流漸趨緊密，相信人為制造的藩籬漸被拆除，兩岸民眾愈來愈能讀懂對方的用語習慣，愈來愈了解不同用語背後的故事，進而一起碰撞出新的火花、新的文化內容，推動兩岸文化交流的繁榮、多元和創新。

朱鳳蓮最後稱，大陸希望民間和基層的交流為兩岸關系向前發展提供更多內在動力，將一如既往為兩岸交流合作創造有利條件，鼓勵兩岸民眾擴大交流，加深理解，增進認同，一起弘揚善的力量，正義的力量。也希望兩岸民眾都要提高警惕，絕不被民進黨當局、綠營網軍和特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見。