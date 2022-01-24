39架解放軍軍機現身台灣附近空域　創今年最高紀錄

台灣軍方公布，1月23日有39架次中國大陸軍機飛往台灣附近的空域，為今年以來的最高紀錄。



台灣國防部官網的數據顯示，這39架次軍機包括兩架次運-9通信對抗機、10架次殲-10機、24架次殲-16機、兩架次運-8電偵機、一架次轟-6轟炸機。

這些軍機的活動範圍都在台灣海峽中線以南空域，而且集中在台灣防空識別區西南角，距離東沙島相當近。

台灣國防部2021年10月1日到5日曾偵察到150架次大陸軍機進入台灣西南防空識別區，其中4日有56架次，創下單日最多架次紀錄。

另據台灣《自由時報》報道，美軍1月22日下午三度在東沙附近宣告國際航行權。聯合新聞網則引述消息人士報道，美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）等多艘主力航艦「近期」雲集印度太平洋地區，大陸軍機的上述舉措是否與美軍行動有關，需要觀察。

值得注意的是，中國大陸軍方1月20日表示，美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特」（USS Benfold）號非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力跟監，並予以警告驅離。

解放軍南部戰區1月20日表示，「班福特」號未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海」，侵犯中國主權，因此組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。南部戰區並表示：「我們嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。」