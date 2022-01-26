杭州前市委書記周江勇被「雙開」　罪狀包括支持資本無序擴張等

中央紀委國家監委網站在周三（26日）通報浙江杭州前市委書記周江勇嚴重違紀違法被立案審查，決定給予開除黨籍處分、開除公職處分，同時終止其中共十九大代表、浙江省第十四次黨代會代表資格，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



通報提及周江勇有諸多罪狀，包括支持資本無序擴張、違規配備警衛人員及公務用車、應私營企業主請托違規選拔任用幹部、利用職務便利謀利等。通報更稱，周江勇夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。

通報指出，周江勇嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，周江勇出生於1967年9月，浙江寧波人，曾任寧波市委常委，舟山市市長，舟山市委書記，浙江舟山群島新區管委會主任，温州市委書記等職務。周江勇在2017年6月出任浙江省委常委，晉升副部級，繼續兼任温州市委書記。2018年5月，周江勇改任杭州市委書記。

此前，在2022年1月19日晚，央視播出的電視專題片《零容忍》第五集《永遠在路上》，首次披露周江勇案的細節，指他與弟弟周健勇一個從政、一個經商，前者利用公權力為弟弟經商提供幫助。