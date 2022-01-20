杭州原書記周江勇案情首次披露　搞「一家兩制」哥哥從政弟弟撈錢

央視周三（19日）晚上播出電視專題片《零容忍》第五集《永遠在路上》，首次披露浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇的案情。這也是他被調查後，首次出現在鏡頭前。

周江勇在鏡頭前懺悔：「我自己反思，理想信念是不能動搖的，初心不能忘記，這要警鐘長鳴，這是我血的教訓」，「從我的這個案件來說，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已，這個是真的真的非常痛苦」。



根據中共中央紀委國家監委網站發布的影片披露，浙江是市場經濟活躍地區，部分領導幹部存在搞「一家兩制」的問題。周江勇就屬於這種情況，他和弟弟周健勇一個從政、一個經商，利用公權力為弟弟經商提供幫助。

據介紹，周江勇、周健勇兄弟攫取的第一桶金就建立在權錢交易的基礎上。一間民營企業在周江勇授意下，和周健勇「合作」開辦了寧波翔潤石化科技有限公司，所謂「合作」其實只是幌子，很快翔潤石化公司變成周健勇獨立承包，但依然長期免費使用該企業土地、廠房和設備。通過免除租賃使用費方式，多年來該企業向周江勇兄弟輸送利益達700多萬元（人民幣．下同）。與此對應，周江勇利用職權為該公司在獲取土地等方面提供幫助。

周江勇。（微博）

專題片披露，周健勇投身商海，也給了各路商人順理成章利用他圍獵周江勇的機會。一家建築公司老闆史時紅就是其中之一。從2013年到2017年期間，周江勇先後在涉及舟山、温州的多個項目中，按照周健勇傳達的請託，為史時紅提供幫助，周健勇則先後8次以「借款」為名收受史時紅所送的錢財，總計金額達9000多萬元。

專題片指，周江勇擔任舟山市委書記已經是十八大之後，他卻自認為能通過設置「防火牆」來規避監督。在收受史時紅賄賂的過程中，他本人和史時紅從不接觸，都是通過弟弟作為橋樑。史時紅的公司也不是直接拿項目，而是先和周健勇找到一些大型央企、國企，承諾幫他們找周江勇拿項目，事成後將部分工程交給史時紅的公司做。周江勇為一些大型央企、國企拿工程，也顯得名正言順。

進入數字經濟時代，周健勇也希望搭上這班車。2017年，他在寧波和人合資創辦優城聯合訊息技術發展有限公司，對外宣稱是一間聚焦「地鐵網路+」的高新科技公司，其實核心資源還是他哥哥周江勇的權力。

圖為周江勇的弟弟周建勇。（央視截圖）

在公司經營過程中，周健勇熱衷於結交各路老闆，表面是推銷高新科技概念，實際是兜售周江勇的權力。一些企業也希望通過周健勇綁定周江勇，於是就採取「低值高投」的方式，以明顯不合理的高價購入周健勇公司的部分股權，周江勇則為這些企業在獲取低價土地、優惠政策等方面提供幫助。

據專題片披露，擔任杭州市委書記期間，周江勇曾在一次會議上公開說：「這是一個能幹事的時代，這是一座能幹成事的城市。能夠在這樣的時代、這樣的城市工作，是我們每個幹部的無上光榮，也是對我們每個幹部的重大考驗。」而他自己，實際上卻沒能經受住考驗。

周江勇出生於1967年9月，是浙江寧波人，仕途起步於寧波，主要履歷在寧波、舟山、温州、杭州四市，曾任寧波市委常委、舟山市委書記、温州市委書記、杭州市委書記等職。周江勇突然落馬，有關周江勇家族內幕被進一步披露。《中國經濟周刊》曾報道，周江勇的妻子是寧波當地農商行的黨委副書記、監事長。「在那裏就是掛個職，平時很少來，每年獲利幾千萬元。」針對他妻子的舉報信「像雪花片一樣」。

周江勇妻子之外，周文勇和周健勇是周江勇案的另外兩個關鍵人物。多方訊息顯示，周文勇是與周江勇家族關係密切的親友，與周江勇的弟弟周健勇是生意上的夥伴。周文勇共參股、控股13家企業，涉獵機電、能源、石油化工、汽車銷售、投資、擔保、管理諮詢等領域。

周健勇是周江勇的弟弟，他是上海理工大學管理學院副教授，但同時也是寧波永潤、優城聯合等4家公司的股東，涉足石油化工、地鐵支付、大數據領域。在過去多年，周健勇與周文勇一直密切合作。

周江勇與馬雲關係不凡。（微博@奶霸知道）

周江勇落馬，也讓阿里巴巴陷入輿論漩渦。周江勇落馬當天，內地網絡上廣泛流傳的消息指，周江勇和阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市存在利益關係。

來自網絡自媒體的傳言稱：寧波市海曙區委前書記褚孟形的妻子胡敏春「撈人」，通過浙江省委高官運作，向保護傘周江勇等人提要請求，但後者未有實質性援手。因此胡敏春實名舉報：2020年底，浙江某金融公司上市前，周江勇家族5億元人民幣搶購股份，另一領導購入5,000萬元。後上市被緊急叫停，退還給周5.2億，另一人5,200萬元。