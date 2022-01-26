河南焦作恒大項目被指將「爛尾」　政府稱屬實已收回1200畝閒置地

內地日前有民眾向官方傳媒留言，投訴河南焦作修武縣雲台山的「恒大．養生谷」項目快要變成「爛尾樓」。

焦作市政府辦公室在周三（26日）作出回覆，指所反映情況屬實，又提到已收回該項目12宗共1200多畝閑置超過兩年以上土地，將盡快推動項目恢復健康有序運營。



焦作市政府證實恒大養生谷已經爛尾，已收回該項目的12宗共1200多畝閑置超過兩年以上的土地。（微博）

據焦作市政府此前發布的消息，焦作市曾經在「五年大學習、五年大提升」系列新聞發布會中，提到「打造康養勝地，恒大養生谷落子世界地質公園、國家AAAAA級景區雲台山」等字眼。另去年7月9日發布的《焦作市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中，恒大養生谷亦列入「專欄4：康養產業重點項目」，屬基礎康養項目。

但該名民眾留言投訴，他在2019年付錢購買恒大養生谷的一幢物業，但至今仍無法簽訂購房合同，亦無法網上簽約，且項目已經人去樓空。該名民眾更稱，有200戶左右業主也遇到類似問題。

焦作市政府在回覆時指出，經調查後確認該名民眾是在2019年8月18日向項目公司交納總計70多萬元的房款，但雙方未進行網簽合同和備案。該名民眾已向項目所在地修武縣法院七賢法庭提起訴訟並申請財產保全，案件在2021年8月6日立案，同年11月4日結案。該名民眾獲得勝訴，案件目前處在法院執行階段。

修武縣政府已在今年1月12日安排專人與該名民眾聯繫，惟因其現居住鄭州，因疫情原因未能見面，故只能通過電話聯繫。縣政府在通話中有就該名民眾反映的問題進行充分溝通和解釋。

焦作市政府並提到，該項目自前年6月起已暫停施工，並沒有明確復工時間。而在去年9月24日，該項目已歸還2000多萬元的集資金，款項存入政府與企業的共管賬戶。同年10月19日，修武縣住房保障中心等部門亦已派人赴鄭州恒大公司完成印鑑、賬戶、證照等相關憑證的交接，隨後在10月28日收回該項目的12宗共1200多畝閑置超過兩年以上的土地。

焦作市政府指，恒大養生谷自2019年8月份開盤至2019年12月份停盤期間，共收取256戶購房戶的房款，其中已網簽合同的81戶（網簽且備案的19戶），其餘175戶的購房戶均未網簽和備案。焦作市政府表明，會引導購房戶進行財產保全，用法律武器進行維權。

據指，恒大健康產業集團有限公司在2018年4月取得天階雲台（修武）投資有限公司70%股權，剩餘30%股權歸京能天階雲台山投資有限公司（項目合作方）持有。根據公司議事規則，重大事項需徵得全體股東同意，惟因恒大健康產業集團有限公司與京能天階雲台山投資有限公司存在債權、債務糾紛，尚未達成共識，全體股東無法共同討論表態，導致項目暫時停滯。