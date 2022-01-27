規範常規劇集正片時長不少於41分鐘　廣電總局：提升電視劇觀感

國家廣播電視總局早前發布《電視劇母版製作規範》（下稱《規範》），作為廣播電視和網絡視聽推薦性行業標準，今年4月1日起施行。其明確了電視劇正片、片頭片尾等時長要求，廣電總局有關負責人近日介紹，規範包括常規劇集正片時長不少於41分鐘等，旨在提升電視劇觀感。



國家廣播電視總局早前發布《電視劇母版製作規範》。（資料圖片）

負責人介紹，《規範》對電視劇母版時長、署名、圖像、聲音、字幕、封裝格式、製作質量等進行技術量化和統一規範，提供電視劇母版聲畫質量主觀評價方法建議，保證電視劇製作機構、版權方及內容播出平台在母版製作和交換時採用統一的參數和封裝格式，減少轉換處理，提高生產效率，強化標準引領，引導提升電視劇製作水準及規範化水平。

根據《規範》，常規劇集正片時長不少於41分鐘，片頭時長不超過90秒、片尾時長不超過180秒，前情回顧、下集預告的時長原則上均不超過30秒，每集結尾畫面與下一集開始畫面如有重覆內容，時長不超過30秒。負責人解釋，這是旨在引導製作機構及播出平台不斷優化完成片內容，提升電視劇觀感，維護廣大觀眾的收視權益。

至於《規範》中對署名提出要求，則是有兩方面考慮，一是通過規範電視劇署名方式，引導全行業提高電視劇著作權保護意識，更加有力保護創作、保障公平，營造尊重原創、誠信守法的良好氛圍；二是扭轉少數明星演員攀比排位等不正之風，倡導演職人員加強自律，崇德尚藝。

此外，經統一的字幕位置和文字尺寸等，可以方便觀眾清晰準確識別字幕內容，同時避免因字幕格式不同產生重覆拷貝而導致製作機構增加成本。值得一提的是，當局還倡導在電視劇拍攝、製作過程中採用4K超高清技術，爭取到2025年全部實現4K超高清母版製作。