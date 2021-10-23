國家廣電總局發布「十四五」規劃　包括推動虛擬主播新聞播報

國家廣電總局日前發布《廣播電視和網絡視聽「十四五」科技發展規劃》，其中提出的一項具體任務為推動虛擬主播、動畫手語廣泛應用於新聞播報等節目生產，提高製播效率和智能化水平。



《規劃》在「加快媒體深度融合，建設智慧廣電新平台」一項中提出，要加快推進製播體系技術升級，包括加快推進製播系統向全IP技術架構轉變，構建面向下一代媒體製播網絡的IP化高清/超高清/高新視頻製播體系，加速文件域製播和信號域製播的融合，建立內容審核共享機制，重塑製播流程；推動面向互聯網、雲平台的IP化製播標準體系建設，加快制定全IP化製播標準。

新華社此前已有與多間媒體及科技公司合作推出虛擬主播。（影片截圖）

具體上，《規劃》提出要強化人工智能、大數據、區塊鏈在內容選題、素材集成、編輯制作、內容審核、媒資管理、字幕制作等環節的應用，促進製播流程智能化；推動虛擬主播、動畫手語廣泛應用於新聞播報、天氣預報、綜藝科教等節目生產，創新節目形態，提高製播效率和智能化水平。

《規劃》願景到了2025年，IP化製播標準體系基本完善，各級廣播電視播出機構製播系統廣泛實現IP化，製播流程更加優化，內容生產智能化水平顯著提升。